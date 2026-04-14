14日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数342、値下がり銘柄数193と、値上がりが優勢だった。



個別ではインフォメティス<281A>、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>がストップ高。Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、ジェイフロンティア<2934>、ユニフォームネクスト<3566>、ｃｏｌｙ<4175>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>など11銘柄は年初来高値を更新。ＱＤレーザ<6613>、イメージ情報開発<3803>、Ｋｕｄａｎ<4425>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、ＭＦＳ<196A>は値上がり率上位に買われた。



一方、海帆<3133>、ＧＭＯプロダクトプラットフォーム<3695>、メディア工房<3815>、うるる<3979>、ワンダープラネット<4199>など14銘柄が年初来安値を更新。ライズ・コンサルティング・グループ<9168>、ククレブ・アドバイザーズ<276A>、ビタブリッドジャパン<542A>、アールプランナー<2983>、フライヤー<323A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース