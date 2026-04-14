　14日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　153267　　　46.4　　　 55650
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 22955　　　24.0　　　　4008
３. <1321> 野村日経平均　　 17950　　　38.9　　　 60520
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 11958　　　51.5　　　 66250
５. <1360> 日経ベア２　　　 10497　　　71.8　　　　98.4
６. <1579> 日経ブル２　　　　9364　　　29.6　　　 600.0
７. <1540> 純金信託　　　　　4149　　 -28.0　　　 22815
８. <2644> ＧＸ半導日株　　　3809　　　42.0　　　　3601
９. <1671> ＷＴＩ原油　　　　2575　　 -15.7　　　　5038
10. <1615> 野村東証銀行　　　1915　　　15.8　　　 627.0
11. <1306> 野村東証指数　　　1809　　 -53.5　　　 398.6
12. <1330> 上場日経平均　　　1802　　 209.1　　　 60570
13. <1346> ＭＸ２２５　　　　1785　　 693.3　　　 60170
14. <200A> 野村日半導　　　　1781　　　30.5　　　　3734
15. <1398> ＳＭＤリート　　　1733　　　 7.6　　　1982.5
16. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1629　　　28.1　　　　 162
17. <1542> 純銀信託　　　　　1614　　 -17.2　　　 35080
18. <1568> ＴＰＸブル　　　　1552　　　 3.3　　　 862.6
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1365　　 114.3　　　 85530
20. <1320> ｉＦ日経年１　　　1344　　 132.5　　　 60290
21. <1329> ｉＳ日経　　　　　1329　　　65.5　　　　6021
22. <2568> 上場ＮＱヘ無　　　1118　 15871.4　　　　6944
23. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 793　　　-5.4　　　 389.4
24. <2036> 金先物Ｗブル　　　 775　　　-6.6　　　202150
25. <1358> 上場日経２倍　　　 752　　 -56.9　　　106050
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 746　　　31.3　　　2094.5
27. <1655> ｉＳ米国株　　　　 645　　　34.9　　　 790.3
28. <1489> 日経高配５０　　　 614　　 -39.3　　　　3191
29. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 595　　 412.9　　　 57500
30. <2038> 原油先Ｗブル　　　 575　　 -58.2　　　　2567
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 570　　　-2.9　　　　2238
32. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 532　　　27.9　　　　1058
33. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 498　　 530.4　　　　1997
34. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 488　　　58.4　　　 72320
35. <1545> 野村ナスＨ無　　　 483　　　-4.2　　　 40930
36. <282A> ＧＸ半導１０　　　 461　　 880.9　　　　2045
37. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 424　　　22.5　　　 69760
38. <1571> 日経インバ　　　　 415　　　79.7　　　　 350
39. <1356> ＴＰＸベア２　　　 372　　　-8.4　　　 129.8
40. <314A> ｉＳゴールド　　　 353　　 -64.2　　　 359.6
41. <1541> 純プラ信託　　　　 332　　　79.5　　　　9728
42. <2559> ＭＸ全世界株　　　 323　　 -13.6　　　 27400
43. <2243> ＧＸ半導体　　　　 320　　　 8.5　　　　3433
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 301　　　32.6　　　 31570
45. <1580> 日経ベア　　　　　 299　　　38.4　　　 929.1
46. <2244> ＧＸＵテック　　　 294　　　65.2　　　　3083
47. <1328> 野村金連動　　　　 276　　 -21.6　　　 17985
48. <1699> 野村原油　　　　　 258　　 -73.3　　　 598.8
49. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 235　　　11.4　　　　1887
50. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 231　　　22.9　　　　 956
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース