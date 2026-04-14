ETF売買代金ランキング＝14日前引け
14日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 153267 46.4 55650
２. <1357> 日経Ｄインバ 22955 24.0 4008
３. <1321> 野村日経平均 17950 38.9 60520
４. <1458> 楽天Ｗブル 11958 51.5 66250
５. <1360> 日経ベア２ 10497 71.8 98.4
６. <1579> 日経ブル２ 9364 29.6 600.0
７. <1540> 純金信託 4149 -28.0 22815
８. <2644> ＧＸ半導日株 3809 42.0 3601
９. <1671> ＷＴＩ原油 2575 -15.7 5038
10. <1615> 野村東証銀行 1915 15.8 627.0
11. <1306> 野村東証指数 1809 -53.5 398.6
12. <1330> 上場日経平均 1802 209.1 60570
13. <1346> ＭＸ２２５ 1785 693.3 60170
14. <200A> 野村日半導 1781 30.5 3734
15. <1398> ＳＭＤリート 1733 7.6 1982.5
16. <1459> 楽天Ｗベア 1629 28.1 162
17. <1542> 純銀信託 1614 -17.2 35080
18. <1568> ＴＰＸブル 1552 3.3 862.6
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1365 114.3 85530
20. <1320> ｉＦ日経年１ 1344 132.5 60290
21. <1329> ｉＳ日経 1329 65.5 6021
22. <2568> 上場ＮＱヘ無 1118 15871.4 6944
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 793 -5.4 389.4
24. <2036> 金先物Ｗブル 775 -6.6 202150
25. <1358> 上場日経２倍 752 -56.9 106050
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 746 31.3 2094.5
27. <1655> ｉＳ米国株 645 34.9 790.3
28. <1489> 日経高配５０ 614 -39.3 3191
29. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 595 412.9 57500
30. <2038> 原油先Ｗブル 575 -58.2 2567
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 570 -2.9 2238
32. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 532 27.9 1058
33. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 498 530.4 1997
34. <1623> 野村鉄鋼非鉄 488 58.4 72320
35. <1545> 野村ナスＨ無 483 -4.2 40930
36. <282A> ＧＸ半導１０ 461 880.9 2045
37. <1326> ＳＰＤＲ 424 22.5 69760
38. <1571> 日経インバ 415 79.7 350
39. <1356> ＴＰＸベア２ 372 -8.4 129.8
40. <314A> ｉＳゴールド 353 -64.2 359.6
41. <1541> 純プラ信託 332 79.5 9728
42. <2559> ＭＸ全世界株 323 -13.6 27400
43. <2243> ＧＸ半導体 320 8.5 3433
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 301 32.6 31570
45. <1580> 日経ベア 299 38.4 929.1
46. <2244> ＧＸＵテック 294 65.2 3083
47. <1328> 野村金連動 276 -21.6 17985
48. <1699> 野村原油 258 -73.3 598.8
49. <521A> ｉＦＦＮＧ金 235 11.4 1887
50. <513A> ＧＸ防衛日株 231 22.9 956
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 153267 46.4 55650
２. <1357> 日経Ｄインバ 22955 24.0 4008
３. <1321> 野村日経平均 17950 38.9 60520
４. <1458> 楽天Ｗブル 11958 51.5 66250
５. <1360> 日経ベア２ 10497 71.8 98.4
６. <1579> 日経ブル２ 9364 29.6 600.0
７. <1540> 純金信託 4149 -28.0 22815
８. <2644> ＧＸ半導日株 3809 42.0 3601
９. <1671> ＷＴＩ原油 2575 -15.7 5038
10. <1615> 野村東証銀行 1915 15.8 627.0
11. <1306> 野村東証指数 1809 -53.5 398.6
12. <1330> 上場日経平均 1802 209.1 60570
13. <1346> ＭＸ２２５ 1785 693.3 60170
14. <200A> 野村日半導 1781 30.5 3734
15. <1398> ＳＭＤリート 1733 7.6 1982.5
16. <1459> 楽天Ｗベア 1629 28.1 162
17. <1542> 純銀信託 1614 -17.2 35080
18. <1568> ＴＰＸブル 1552 3.3 862.6
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1365 114.3 85530
20. <1320> ｉＦ日経年１ 1344 132.5 60290
21. <1329> ｉＳ日経 1329 65.5 6021
22. <2568> 上場ＮＱヘ無 1118 15871.4 6944
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 793 -5.4 389.4
24. <2036> 金先物Ｗブル 775 -6.6 202150
25. <1358> 上場日経２倍 752 -56.9 106050
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 746 31.3 2094.5
27. <1655> ｉＳ米国株 645 34.9 790.3
28. <1489> 日経高配５０ 614 -39.3 3191
29. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 595 412.9 57500
30. <2038> 原油先Ｗブル 575 -58.2 2567
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 570 -2.9 2238
32. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 532 27.9 1058
33. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 498 530.4 1997
34. <1623> 野村鉄鋼非鉄 488 58.4 72320
35. <1545> 野村ナスＨ無 483 -4.2 40930
36. <282A> ＧＸ半導１０ 461 880.9 2045
37. <1326> ＳＰＤＲ 424 22.5 69760
38. <1571> 日経インバ 415 79.7 350
39. <1356> ＴＰＸベア２ 372 -8.4 129.8
40. <314A> ｉＳゴールド 353 -64.2 359.6
41. <1541> 純プラ信託 332 79.5 9728
42. <2559> ＭＸ全世界株 323 -13.6 27400
43. <2243> ＧＸ半導体 320 8.5 3433
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 301 32.6 31570
45. <1580> 日経ベア 299 38.4 929.1
46. <2244> ＧＸＵテック 294 65.2 3083
47. <1328> 野村金連動 276 -21.6 17985
48. <1699> 野村原油 258 -73.3 598.8
49. <521A> ｉＦＦＮＧ金 235 11.4 1887
50. <513A> ＧＸ防衛日株 231 22.9 956
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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