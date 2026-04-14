いま気になる話題について街のみなさんにお話を聞いてきました。



（藤井アナウンサー）「飲食料品や日用品、燃油など生活に関わるすべてのものがずーっと値上がり続いていますよね。そうした中、各ご家庭でいろいろな節約をしていると思いますが、私はマイボトルをボコボコになるまで使っています。数年前までは毎日のようにペットボトルのお茶を買っていたが、それをマイボトルの麦茶に変え、ウォーキングをすることによって支出がだいぶ減ったと思います」





『物価の高騰続く あなたの“節約術”は？』（藤井アナウンサー）「節約とかは？」（札幌市在住）「節約しないと暮らせない」（藤井アナウンサー）「何が一番高い？」（札幌市在住）「食料品ですかね。毎日使うので、チラシ・新聞に入ってくるのを見て日替わりを利用したり、（安いので）鶏むね肉や大豆製品とかは冷蔵庫の中にいつもあると思う」（江別市在住）「私は実家暮らしなので親が節約している。買い物は（親が）夜にスーパーに行って割引とかのもの、比較的安いものを買ったりして献立を考えている」（札幌市在住）「やっぱりメイク用品。美容系は必要だから欲しいなと思ったら『えっ高い』みたいな」（藤井アナウンサー）「一人暮らしで自炊は？」（札幌市在住）「オムライス。（タマゴの）値段を見て安い日に買うみたいな」食費を節約するという方が多くいらっしゃいました。帝国データバンクによると、４月は２７９８品目の飲食料品が値上げされ、５月も値上げは続くとみられます。節約術で次に多かったのが…（札幌市在住）「灯油・ガス・電気・水道、光熱費が一番最近高いなと感じる。子どもが（電源の）スイッチを切ることを覚えたので、節約してつけっぱなしにしないようにしてくれている」光熱費やエネルギー関連の節約です。（札幌市在住）「（水道代節約のため）食器はワンプレートで洗い物を少なくするようにしている」（札幌市在住）「（母親に）お風呂とかも『早く入っちゃって』『お湯が冷めないうちに入っちゃって』とか。あと電気も（節約で）『早く寝てね』と言われている」（旭川市在住）「冷蔵庫をなるべく早く閉める」みんなで協力して節約に取り組んでいるご家庭もありました。さらにー（旭川市在住）「シャンプーとかもなるべく買わずにギリギリまで使う感じ」（旭川市在住）「金額の安めのところに食べに行く。外食をするとしても」（札幌市在住）「無駄に食べに行かないようになったかもしれない。友だちとかとも安めのお店とかに行く」（札幌市在住）「個人的にやめたのは飲み会が少なくなったかな」日用品を我慢したり交際費などを節約する方もいらっしゃいました。なかにはこんな節約術もー（札幌市在住）「現金ではなくてＰａｙＰａｙを使ったりとかで、ポイントを貯めて自分で使う」“ポイ活”などで工夫している方もーまだまだ続く物価高。みなさんはどうやって乗り切っていますか？