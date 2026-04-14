13日、子どもとみられる小柄な遺体が京都・南丹市の山林で見つかりました。発見された場所は、行方不明となっている11歳の男子児童が通う小学校から約2キロの位置だといい、警察は引き続き身元の確認を行っています。

きのう遺体発見の一報を聞き、この付近をよく知る近隣住民からは驚きの声があがりました。

近隣に住む男性（80代）。13日夕方ごろに警察官の姿を多く見たと話します。

「午後4時半頃かな、その頃は少なかったが、（午後6時前には）こんな状態やった（大勢が集まっていた）」

このあたりは、舗装されていない砂利道で、車でも通ることができ、道の奥に竹藪がある、そういった立地だといい、男性は「まさかこんなところで、とは思わなかった」と話しました。

別の男性（60代）は、発見2日前の土曜日に付近を山菜採りのため訪れていたと話します。

「全く気付かなかった。土曜日、私あのあたりで山菜を採っていた。しばらく5分くらい山菜を探していたが、においとか変化、おかしいというのは一切感じなかった。土曜に私がいたタイミングは（何も）なかったものだと思いたい」

また、この男性の父親は、発見当日の月曜午前中も、犬の散歩のため付近を通っていたといいます。

「猟犬の血をひいている犬で、鹿とかを見たらつっかかっていくが、何も反応しないでいつも通りだった。今日の午前中には、もしかすると遺体があったかもしれないが、そのときはにおいや異変は感じなかった」というのです。

男性によると、このあたりの地域は小学生の人数も少なく、歩いていたらどこの子どもかわかるような、横のつながりがある場所。よく知る場所で、突然の遺体発見の報に住民らは戸惑い、おどろいていました。