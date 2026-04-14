4月12日に放送されたWRC・世界ラリー選手権の生中継に、チョコレートプラネットの長田庄平がゲスト出演。自身が取材したカスタムカーイベントでの一幕が話題となっている。

【映像】超希少名車の“美爆音”＆壮観光景（実際の様子）

長田が訪れたのは、3月21日に行われた『Red Bull Tokyo Drift 2026』。日本が誇るカーカルチャーの魅力を凝縮したナイトパーティーイベントで、会場には約500台ものカスタムカーやスポーツカーが集結した。その中で無類の車好きである長田の目を釘付けにしたのが、日産の希少名車「ハコスカ」こと3代目スカイライン（C10型）のカスタムカーだ。

この「ハコスカ」は、エンジンからワンオフの削り出しパーツまで「新品」に近い状態まで仕上げられた珠玉の一台だという。実際にエンジンを始動させると、激しい振動と共に直列6気筒エンジンの重厚な排気音が会場に鳴り響いた。長田はこの迫力に「心臓にドクンドクン来る！」「これ全部削り出しですか？」と大興奮。あまりの美爆音と展示車のクオリティに「マジでリアルワイルドスピードですよ」と、映画さながらの世界観に圧倒されていた。

総勢500台の壮観なカスタムカーに「一生見ていられる」

このVTRを見たスタジオ解説の自動車ジャーナリスト・山本シンヤ氏は「これは日本が誇れる文化。これがなかったら『ワイルド・スピード』も生まれなかった」と、改めて国産名車の歴史的価値を解説。番組にはシソンヌの長谷川忍も同行しており、総勢500台の壮観なカスタムカーに「一生見ていられる」と感銘を受けていた。

視聴者からも「めっちゃいい音」「ゲキシブだな」「かっけええ」「これマジでいきたかった」といった反響が寄せられ、モータースポーツファンのみならず多くの車好きを熱狂させていた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）