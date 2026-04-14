お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が、13日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。自身の“部下にしたい後輩芸人”を明かした。

これまで数々のマニアックなランキングを発表してきた同番組では、今後取り上げたい新たなランキングを、番組MCの「ウエストランド」井口浩之と久保田がプレゼンした。その中で、久保田が「会社の部下にしたい芸人ランキング」を挙げると、井口は「部下って、どういう人がいいんだろうな」と想像した。

「有能そうな人がいいのか、言うことを聞きそうな人がいいのか」という井口に、久保田は「まあ、俺らと真逆の後輩だよな」と大笑い。

そして「ここに井口が入って来る時代になったら、むっちゃ売れてるのかなって思う」と推測したが、先輩芸人との交流を好まず「“上司”とは距離を取ってる」という井口は「やっぱり（きしたかのの）高野とかそっち系かな」と口にした。

すると久保田は、自身が思う“理想の部下”に高野がズバリ当てはまっていたようで、その理由を「泥臭い後輩が好きなんだよな」とポツリ。「缶コーヒーが似合う後輩がいい。高野は一番似合う」と表現した。

これに井口は「こないだも言ってましたもんね」と、別番組で共演した時のエピソードを披露。収録でひと言もしゃべらなかった高野に対し、久保田と井口が「こいつ、ひと言もしゃべんないですよ」と指摘すると、高野は「俺は先輩の話を聞くのが好きなんだ！」と返したという。2人は当時の現場を思い返しながら爆笑していた。