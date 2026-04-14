【ムーミントロール：冬のぬくもり】 4月28日 発売予定（ダウンロード版） 価格：2,550円（5月10日までは2,167円[15%オフ]） 7月30日 発売予定（パッケージ版） 価格： 通常版 4,480円 限定版 13,970円

架け橋ゲームズは、7月30日に発売を予定しているパズルアドベンチャー「ムーミントロール：冬のぬくもり」Nintendo Switchパッケージ版に同梱するグッズのデザインを公開した。

「ムーミントロール：冬のぬくもり」は「スナフキン：ムーミン谷のメロディ」の開発チームが手掛ける、Nintendo Switch/Steam用新作パズルアドベンチャーゲーム。Nintendo Switchパッケージ版のほか、4月28日にはダウンロード版も発売予定となっている。

Nintendo Switchパッケージ版には、通常版に加えて、刺繍ピンバッジやポストカードなど、ここでしか手に入らない限定グッズを特製缶ケースに同梱した限定版も同時発売される。

限定版

「ムーミントロール：冬のぬくもり」パッケージ版グッズ紹介

【限定版 内容物】

・限定版パッケージ：特製缶ケース

アイテムをすべて同梱する特製缶ケース。サイズは約24×19×6cm（幅×奥行き×高さ）で、蓋はエンボス加工により、ムーミンの丸みや雪の質感が特徴。

・刺繍ピンバッジ 3種セット（めそめそ抱っこムーミン、ご先祖さま、？？？）

めそめそを抱っこするムーミン、ご先祖さま、シークレットの刺繍ピンバッジ3種セット。カバンやポーチなど、様々なところに付けられる。

・ポストカード5種＆特製ホルダー

ゲーム内のシーンがデザインされたかわいいポストカード。5枚のカードをすべて収納して飾ることができるホルダーもセットになっている。

・エコバッグ

買い物に便利な折りたたみ式のエコバッグ。ゲーム内のワンシーンを思い起こさせるキャラクターたちが散りばめられている。折りたたむと困り顔のムーミンが現われる。

・オリジナルサウンドトラックCD

全27曲を収録したサントラCD。

【通常版/限定版 同梱特典】

・マイクロファイバークロス

登場キャラクターたちがデザインされたマイクロファイバークロス。めがね、スマートフォン、ゲーム機などを拭くのにも適している。

Nintendo Switchダウンロード版の予約受付開始

本日4月14日より「ムーミントロール：冬のぬくもり」のNintendo Switchダウンロード版の予約受付が開始された。

□「ムーミントロール：冬のぬくもり」ニンテンドーeショップのページ

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