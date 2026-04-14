「ムーミントロール：冬のぬくもり」Switchパッケージ版の同梱グッズが公開。ダウンロード版の予約受付開始
架け橋ゲームズは、7月30日に発売を予定しているパズルアドベンチャー「ムーミントロール：冬のぬくもり」Nintendo Switchパッケージ版に同梱するグッズのデザインを公開した。
「ムーミントロール：冬のぬくもり」は「スナフキン：ムーミン谷のメロディ」の開発チームが手掛ける、Nintendo Switch/Steam用新作パズルアドベンチャーゲーム。Nintendo Switchパッケージ版のほか、4月28日にはダウンロード版も発売予定となっている。
Nintendo Switchパッケージ版には、通常版に加えて、刺繍ピンバッジやポストカードなど、ここでしか手に入らない限定グッズを特製缶ケースに同梱した限定版も同時発売される。
限定版
「ムーミントロール：冬のぬくもり」パッケージ版グッズ紹介
【限定版 内容物】
・限定版パッケージ：特製缶ケース
アイテムをすべて同梱する特製缶ケース。サイズは約24×19×6cm（幅×奥行き×高さ）で、蓋はエンボス加工により、ムーミンの丸みや雪の質感が特徴。
・刺繍ピンバッジ 3種セット（めそめそ抱っこムーミン、ご先祖さま、？？？）
めそめそを抱っこするムーミン、ご先祖さま、シークレットの刺繍ピンバッジ3種セット。カバンやポーチなど、様々なところに付けられる。
・ポストカード5種＆特製ホルダー
ゲーム内のシーンがデザインされたかわいいポストカード。5枚のカードをすべて収納して飾ることができるホルダーもセットになっている。
・エコバッグ
買い物に便利な折りたたみ式のエコバッグ。ゲーム内のワンシーンを思い起こさせるキャラクターたちが散りばめられている。折りたたむと困り顔のムーミンが現われる。
・オリジナルサウンドトラックCD
全27曲を収録したサントラCD。
【通常版/限定版 同梱特典】
・マイクロファイバークロス
登場キャラクターたちがデザインされたマイクロファイバークロス。めがね、スマートフォン、ゲーム機などを拭くのにも適している。
Nintendo Switchダウンロード版の予約受付開始
本日4月14日より「ムーミントロール：冬のぬくもり」のNintendo Switchダウンロード版の予約受付が開始された。
□「ムーミントロール：冬のぬくもり」ニンテンドーeショップのページ
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