「あつまれ どうぶつの森」にて“はっぱのオブジェ”が配布開始！ シリーズ25周年を記念した家具自宅のポストから受け取り可能
【あつまれ どうぶつの森：更新データ「Ver.3.0.2」】 4月14日 配信開始
(C) Nintendo
任天堂は4月14日、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用シミュレーション「あつまれ どうぶつの森」において、家具「はっぱのオブジェ」の配布を開始した。
本日4月14日に25周年を迎えた「どうぶつの森」シリーズ。これを記念して「あつ森」では、同シリーズのロゴにもなっている“はっぱ”をモチーフにした「はっぱのオブジェ」の配布が開始された。
「はっぱのオブジェ」は更新データ「Ver.3.0.2」にアップデートすることで入手可能。自宅のポストから受け取ることができる。
【お知らせ】- どうぶつの森 (@doubutsuno_mori) April 14, 2026
『あつまれ どうぶつの森』をプレイ中のみなさまに、25年分の感謝を込めて「はっぱのオブジェ」をお届けしています。新しいアップデート（Ver.3.0.2）に更新することで、自宅のポストから受け取ることができます。 pic.twitter.com/F6BJX5q9iL
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