巨人のファームを詳しく紹介する随時掲載の新企画「ファーム情報ＦＲＯＭ Ｇ ＴＯＷＮ」。第３回は巨人加入２年目の石川達也投手（２７）にスポットを当てる。今季は２年連続の開幕１軍をつかんだものの、初登板となった３月２９日の阪神戦（東京Ｄ）で１回４安打４失点。翌３０日に登録抹消された。「自身を見つめ直す時間」と前向きに捉える左腕は、巻き返しを期して２軍で汗を流す。（取材・構成＝加藤 翔平）

石川は新たなスタイルで早期の１軍復帰を誓った。２軍合流後は約１０日間の“ミニキャンプ”を実施。長めのランニングやチューブを使用した下半身トレーニングなど、ハードなメニューで体を追い込んだ。

「めちゃくちゃきつかったですよ。久保さん（巡回投手コーチ）や山口さん（２軍投手チーフコーチ）から『並進運動でしっかり力が伝わっていない』という話をしてもらった。もう一回、体力面を見つめ直して取り組んでいます」

投球フォームにも改良を加え、今までよりも足を高く上げる新フォームに挑戦。出力アップを図り、自身の感覚とすり合わせる作業を繰り返す。

「自分の中で今までやめていた動きを、いい機会だからやってみようと。（捕手の）ミットに入る強さは全然違うなと感じるし、久しぶりに強いボールを投げられている感覚がある」

直球を投げた瞬間からホームベースに到達するまで、自然に落下する距離よりもどれだけ落ちないかを示す「ホップ率」という数字がある。一般的なプロの投手は４５センチ前後とされているが、１０日のブルペンでは平均６０センチ、最高は驚異の６７センチを計測。打者にとって「浮き上がる」と錯覚させる独特な直球に磨きをかける。

「オープン戦でも変化球は通用しているなと。やっぱり真っすぐが基本になってきますし、そこをもう一度見つめ直していかないと。ホップ率は重要視しているし（１軍の時は）物足りないなと思っていたので、本当にいい方向に進んでいると思います」

巨人加入１年目の昨季は先発、中継ぎにフル回転。キャリアハイの４１試合に登板して５勝４敗、防御率２・１４とブルペン陣を支えた。オープン戦では４試合に登板。全て回またぎで計８回無失点、１２奪三振の快投と、順調に調整を進めた中での今季初登板だった。

「昨年ある程度投げられて、ＯＰ戦も回またぎで三振も多く取れて、自分の中で『いける』と思っていたところで鼻をへし折られた。もう一回気を引き締めて、見つめ直す時が来たんだなと思います」

２軍合流後初登板となった１１日のファームリーグ・ＤｅＮＡ戦（平塚）ではピンチを招いたものの、１回無失点で２奪三振。直球は最速１４８キロを計測した。

「まずはバッターにしっかり向かって勝負する。開幕の時はストライクを取るのに精いっぱいで自分と戦っていた。１軍の左ピッチャーも状態が上がっているわけではないので、『いつ呼んでもいいな』と思われるピッチングをしたい」

虎視眈々（たんたん）と巻き返しの機会をうかがう。