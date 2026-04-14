カジサック、新車にゲレンデ購入 4つの豪華オプションに「高級感半端ない」「センスある」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】YouTuber・カジサック（キングコング・梶原雄太）が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。新車を公開し、反響が寄せられている。
【写真】5児のパパ芸人「高級感半端ない」4つの豪華オプション付きの新車
カジサックは「【新車購入】メルセデス・ベンツG450dを購入しました！！！」と題した動画を投稿。購入の経緯について「もう人生1回やし、モヤモヤがある中過ごすよりかは『いっちゃおう！』と思って」と語り、通称「ゲレンデ」として親しまれるGクラスのG450dを選んだことを明かした。
続けて「色々オプションもあったりするんですけど、大体って言っていいくらい全員付けてるオプションが1個あって」と通常モデルよりもスポーティーな外観になる「AMGラインパッケージ」を付けたことを伝えた。外装については、本来シルバーであるホイールを「ナイトパッケージ」というオプションで黒に変更。さらにカジサックは「オプション4つ付けてて、さっきの2つとMANUFAKTURプログラムとMANUFAKTURプログラム・プラスを付けてる」と、座席部分が上質なレザー仕様になるなど、ラグジュアリーな雰囲気が出るオプションも付けたと明かした。
この投稿にファンからは「憧れる」「センスある」「高級感半端ない」「夢ある」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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◆カジサック、新車披露
カジサックは「【新車購入】メルセデス・ベンツG450dを購入しました！！！」と題した動画を投稿。購入の経緯について「もう人生1回やし、モヤモヤがある中過ごすよりかは『いっちゃおう！』と思って」と語り、通称「ゲレンデ」として親しまれるGクラスのG450dを選んだことを明かした。
◆カジサックの投稿に反響
この投稿にファンからは「憧れる」「センスある」「高級感半端ない」「夢ある」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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