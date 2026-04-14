アメリカとイランの停戦交渉は決裂。ホルムズ海峡の緊張が一層高まる中、今後石油の価格はどうなるのでしょうか。

【写真を見る】1リットル200円で仕入れたガソリンを169円で赤字販売!? ｢仕入れられない｣スタンドも おしぼり業者は ｢値上げ通知が来るばかり｣“令和の石油ショック”

ガソリンスタンドで聞いてみると…

（大石邦彦アンカーマン 3月30日）

「ガソリン価格が上がったり、補助金が入って下がったりしてるが、消費者としてはどう？」



（客）

「安いに越したことない。これ以上高くなると困る」

Q.もしガソリンが入ってこなくなると？

「困っちゃう」





ガソリンの供給 “10分の1”に

（客）「まだ仕事で（使用を）控えろとは言われてないが、影響は出てくると思う」

そして、原油の輸入量が大幅に減った中、在庫はどうなっているのか。4月6日の取材では…



（エムシーセンター 北原陽子社長）

Q.ここまで在庫がないのは経験上初めて？

「私も経験したことがないし、（石油卸売業を）40年している他社も、初めてのことだと言っていた」

こう話すのは、石油元売り大手から工場やガソリンスタンドに燃料を卸す名古屋の企業。



（北原社長）

Q.何割くらい現場に供給できている？

「ガソリンスタンド・運送会社など、インタンクに納めているお客さまは、10分の1くらい」



各店舗に卸すガソリンなどは、大幅に減っていると言います。

危機的状況のガソリンスタンドも…

国家備蓄の放出も始まってはいますが、ガソリンなどの製品になって市場に出回るのに時間がかかるため、足りない状態が続いているのです。中でも、厳しい状況なのが…



（北原社長）

「PB（プライベートブランド）のガソリンスタンドは、閉めているところもある」



プライベートブランドとは、大手元売りの系列ではない、安さで勝負してきたガソリンスタンド。

（北原社長）

Q.PBのガソリンスタンドには何割供給できている？

「ほぼ壊滅に近い。（大手の）看板を掲げているところは、メーカーに供給責任があるので納入されるが、PBは商社や卸売会社から（余剰の）安いガソリンを買っているので、（供給される）保証がない」

1リットル「200円」で仕入れたガソリン→「169円」で販売

訪れたのは、プライベートブランドのガソリンスタンド。



（PBのガソリンスタンド社長）

Q.イラン攻撃前と比べて仕入れ量は？

「ほとんど仕入れられない状態。仕入れられてもすごい高い。これまでの在庫と、たまに買える高い油を売っている」



こうした店では通常、大手の系列に流通しきれない余剰ガソリンを安く仕入れていますが、輸入量が減ってそもそも足りないため、仕入れ自体が困難に。スタンドとしての営業はかろうじて継続していますが、1リットル200円で仕入れたガソリンを、169円で販売する赤字状態が続いています。

（PBのガソリンスタンド社長）

Q.本来はいくらで販売したい？

「210円くらい。このまま（赤字を）続けていると、閉店しないといけなくなる」



近くの大手元売り系のスタンドは、4月6日時点では14円も安い155円。政府が出している補助金の恩恵は、プライベートブランドでは受けられていない状態です。

ガソリンスタンドで｢喫茶店｣や｢印鑑の販売｣も？

（PBのガソリンスタンド社長）

「商社に送る（余剰の）油を出荷規制しているのが原因だと思う」

Q.補助金の入ったガソリンは、満遍なく出回らないと困りますよね？

「PBのガソリンスタンドは、本当に困っていると思う」



プライベートブランドのガソリンは、そもそも利益が少ないため、この店は様々なサイドビジネスを展開しています。

敷地内に喫茶店、そして、こんなものも…



（大石）

「ガソリンスタンドで初めて見ました。印鑑も販売しています。油脂以外の収益を高めて会社経営をなんとか保とうとしているんですね」



（PBのガソリンスタンド社長）

「先が読めないので非常に困っているが、ガソリン以外で収益をあげているので何とかやっていける。これが3～4か月続くと、経営的にもピンチがやってくる」

おしぼり業者も影響大 洗濯に必要な重油 ｢値上げ通知が来るばかり｣

一方、こんなところにも影響が…



飲食店や介護施設など、様々な場面でお馴染みの「おしぼり」。名古屋市中川区の会社では、使用済みのおしぼりを回収して洗濯し、再びレンタルに回しています。洗濯に大量の熱湯を使うため、それを沸かすのに、週に400リットルもの「重油」が必要です。

（株式会社AJ 鈴木公幸社長 4月6日）

Q.重油価格はどのくらい変わっている？

「2～3割上がっていて、どんどん値上げの通知が来るばかり。私のところはまだ重油が納品されているが、重油がないと言われている所もあって、現場としては非常に困っている」

タオル・袋・重油… 全てが高い

洗濯の他にも困っているのが…



（大石）

「洗濯し終わったおしぼりが山積みになっています。（一部）手作業なんですね」

（鈴木社長）

「そうなんです。ここで畳んだものを包装する」



（大石）

「機械で袋詰めされていきますが、このビニールも石油製品ですよね？」



（鈴木社長）

「おしぼり自体を作るのにも、ベトナムで石油を使って作っている。おしぼり自体も値上がりしている」



（大石）

「タオルも高い、フィルムも高い、洗う重油も高い…三重苦ですね」

「日本は甘い。意識が足らない」

この会社では、原油に頼る「おしぼり」だけにならないよう、ここ数年は電気自動車や蓄電池の販売など、多角経営でリスク分散を行ってきたと言います。



（鈴木社長）

「他社に比べたらリスク回避ができていると思う。それをしても、今回のケースは非常に厳しい」



石油の卸売業者は、今後について…

（北原社長）

「夏はガソリンシーズンというか、エアコンも使いますし、枯渇とは言わないですが、もっとタイトになるのではないか」

Q.エネルギー不足により節電など制約は出る？

「そう思います。既にそうしなければならないと思う。生活が苦にならないので、制限がなければ普通に（車で）走ってしまうし。他国に比べたら、日本は甘いんじゃないかな…意識が足らない」



エネルギーのほぼ全てを輸入に頼る日本。アメリカが始めた戦争に端を発する石油ショックは、この危うさを改めて突きつけています。