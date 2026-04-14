◆米大リーグ ヤンキース―エンゼルス（１３日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

エンゼルスのＭ・トラウト外野手（３４）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ヤンキース戦に「２番・中堅」で先発出場。８―８の８回に今季初の１試合２発となる勝ち越しの４号２ランを放った。

４―７と３点を追う６回２死一、二塁では一時同点となる出場１４試合ぶりの３号３ラン。フルカウントから右腕バードの６球目、外角の８５・１マイル（約１３７キロ）スイーパーを捉え、打球速度１０８・７マイル（約１７４・９キロ）、角度２６度、飛距離４２１フィート（約１２８・３メートル）で左中間のエ軍ブルペンに運んだ。今季のトラウトは開幕から２試合連発の好スタートを切るも、４月に入ってから当たりが止まっていたが、これで３試合連続ヒットとなった。

この日はヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３３）が初回に菊池雄星投手（３４）から２戦連発となる５号先制２ラン。打球速度は１１６・２マイル（約１８７キロ）で、ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によると、今季のメジャーの本塁打の中で最も速い本塁打となった。ジャッジはトラウトに同点弾が生まれた直後の６回、１死無走者の場面で左翼ポール際へ今季初の１試合２発となる６号勝ち越しソロ。球場が熱狂に包まれる中、センターのトラウトは薄ら笑いを浮かべていた。

２３年ＷＢＣで米国代表の主将を務めたトラウト、２６年ＷＢＣで米国代表の主将を務めたジャッジ。新旧キャプテン・アメリカが激しい打ち合いを見せている。２人はこれまでに３度のア・リーグＭＶＰに輝いているという共通点もあり、現地でも注目度の高いカードとなっている。