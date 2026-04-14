中日は１４日、「ガールズシリーズ２０２６」が開催される６月５日の西武戦（バンテリンドーム）で、５人組ダンスボーカルグループのＭ！ＬＫのメンバーで、岡崎市出身の佐野勇斗が、セレモニアルピッチを務めることを発表した。

昨年のガールズシリーズでもセレモニアルピッチに登場。投球はワンバウンドし、球速は１０９キロだった。２年連続の登場に「人生２度目のセレモニアルピッチ。前回は１２０キロのボールを投げようと意気込んだのですが、まさかのワンバウンド…。あの日の悔しさを忘れたことはありません。今回こそは、昔から何度も通ったバンテリンドームの球場でたくさんの皆様の前で１２０キロのど真ん中ストレートを…川上憲伸さんのような、真っすぐをミットにぶち込めるように頑張りたいと思います！そして今回は、僕が大好きだった井端弘和さんの背番号６を背負ってマウンドに上がります。是非、１２０キロの僕の球をお楽しみに。ドラゴンズが盛り上がり、素晴らしいシーズンになることを心から応援しています。頑張れ！ドラゴンズ！」とコメントした。