リーズ・ユナイテッド田中碧に、現地メディアでは10点満点中9点の高評価

イングランド1部リーズ・ユナイテッドの日本代表MF田中碧は現地時間4月13日のプレミアリーグ第32節マンチェスター・ユナイテッド戦に先発出場し、2-1の勝利に貢献した。

現地メディアでは10点満点中9点の高評価で「エクセレント」と称賛されていた。

先週に行われたFAカップ準々決勝のウェストハム戦では先制ゴールを決めて4強入りに貢献していた田中は、プレミアリーグで昨年12月14日の第18節サンダーランド戦以来約4か月ぶりに先発出場となった。前半45分の決定機はDFリサンドロ・マルティネスのブロックにあって得点は奪えなかったが、中盤で攻守両面で抜群の働きを見せた。

田中は後半29分に足をつった様子で途中交代となったものの、英メディア「リーズ・ライブ」は10点満点の9点と日本代表MFを高評価。「最初の10分は何度かボールを失う場面もあったが、タナカは試合をコントロールする鋭いパスや献身的な守備などエクセレントだった。試合を支配している場面もあった。負傷での交代してしまったのが残念だ」と称賛していた。（FOOTBALL ZONE編集部）