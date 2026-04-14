最近半導体産業が広帯域メモリー（HBM）によって揺れ動いている。人工知能の演算に必要なHBMだけでなく、その他メモリー価格も天井知らずに上昇している。韓国企業は記録的な収益性を記録しているが、汎用メモリーの需給不均衡による構造的変化があちこちで発生している。人工知能（AI）アーキテクチャー、すなわちAIシステムの設計構造が高価なHBMにだけ全面的に依存するより、比較的安い汎用メモリーを大量に活用する費用最適化方向に進化している。このようなアーキテクチャーの変化はHBMの主導権争いに参加できなかった後発走者に新たな市場参入の機会を提供している。

この状況は1980年代後半の世界の半導体主導権の移動を思い出させる。当時市場を掌握していた日本企業はメインフレーム用高性能・高品質メモリーに注力した。しかしPC時代が到来すると市場は適正な品質と合理的な価格を望み、韓国企業はこの点を攻略して主導権を手にした。1980年代中盤にシェア80％に迫った日本の収益構造は韓国のシェアが10％を超えた1980年代末から亀裂ができ始めた。韓国のシェアが19％に到達した1992年にはサムスンが64MDRAMを最初に開発して技術力まで追い越し、翌年には世界1位に上がった。歴史は後発走者のシェア10〜20％到達が既存の強者の支配力を揺さぶる分岐点になることを示している。

現在中国CXMTをはじめとする後発走者は過去に韓国企業が歩んだ道をそのままたどっている。2026年現在の中国のDRAMシェアは10％に近付いているとみられる。過去に日本が支配力を失い始めたまさにそのシェア区間に中国が進入しているわけだ。これに加え、HBMの高い単価と限定された需給問題を解決するために世界的ビッグテックがコンピュート・エクスプレス・リンク（CXL）技術を活用して汎用メモリーの効率を最大化するシステム設計に目を向けている点は市場の重要な変数だ。

30年ほど前の日本の前轍を踏まないようにするにはどうするべきだろうか。汎用製品では工程微細化を通じて圧倒的な原価競争力を維持する努力を止めてはならない。しかし高付加価値製品群の超格差維持に向けては戦略のウエイトを根本的に移さなければならない。メモリー需要企業とシステム設計段階から手を組む融合型生態系を構築し、単純な部品供給者からシステムレベルソリューション提供者に変貌しなければならない。ビジネスモデルが技術変化についていけなくなった時、主導権の移動はすでに始まっているのだ。中国の半導体追撃をどのように振り払うかは私たちの選択にかかった。

イ・ビョンフン／ポステック半導体工学科学科長