親イラン武装組織ヒズボラの指導者がレバノン政府に対し、イスラエルとの和平交渉を拒否するよう促した。

13日（現地時間）のロイター通信などによると、ヒズボラの指導者ナイム・カセム師はこの日、映像演説で「我々は強奪者イスラエルと交渉を拒否する」とし「イスラエルのレバノン攻撃に引き続き対抗する」と明らかにした。

カセム師はイスラエルの目標を「ヒズボラの武装解除」と強調した。続いて「こうした交渉は無意味であり、レバノンの同意と合意が必要だ」とし「交渉を拒否する歴史的、英雄的な決断を下すことを促す」と述べた。

2月28日の米国とイスラエルの空襲でイランの最高指導者ハメネイ師が死亡した後、ヒズボラが報復攻撃をすると、イスラエルはレバノン南部を中心に攻撃を展開した。

イスラエルは7日、米国とイランの「2週間の停戦」合意後にも首都ベイルートを含むレバノン全域を空襲した。レバノン政府によると、先月2日以降の空襲で少なくとも2020人が死亡、6436人が負傷したという。

米国駐在のレバノン大使とイスラエル大使は両国間の直接交渉のため14日にワシントンDCで会う予定だ。イスラエルのネタニヤフ首相は11日、「我々はヒズボラの武装解除と、世代を超えて持続する真の平和協定を望んでいる」と述べた。