ソウル中央地裁は13日、金午鎮（キム・オジン）前国土交通部次官と元大統領秘書室行政官らの職権乱用権利行使妨害などの容疑の事件で続行裁判を開いた。この日の裁判には漢南洞（ハンナムドン）の大統領官邸工事に参加した21グラムの元社員が証人として出席した。

元社員は裁判で2022年に21グラムのキム・テヨン代表（当時）から「金建希（キム・ゴンヒ）夫人から受注した工事なのでしっかりと終わらせなければならない」という趣旨の話を聞いたと証言した。

工事の詳細な内容に対しても具体的な証言が続いた。特別検事チームが2階に畳の部屋が設置された理由を尋ねると、元社員は「金夫人の要求によるもの」と答えた。特検チームが「防弾ガラスに囲まれたティールームに畳がありガラス窓も韓紙で仕上げなかったか」と再度確認すると元社員は「そうだ」と話した。

尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の要求事項に対する言及も出てきた。元社員は「ヒノキ風呂の工事は尹前大統領の要求事項をキム・ヨンヒョン警護処長が伝達し進められたものか」という特検チームの質問に肯定し、予算策定段階から猫の部屋とクローゼットルームなどが議論され、ヒノキ風呂はその後追加されたと説明した。

元社員は21グラムが官邸工事を遂行する全過程で尹前大統領と金夫人の指示に従ったかとの質問にももう一度「そうだ」と答えた。

昨年12月に拘束起訴された元行政官と金前次官は権限を乱用して免許のない21グラムが官邸工事を引き受けられるよう名義貸しを共謀した容疑などを受けている。特検チームは21グラムが金夫人との私的な関係を利用して工事を不当に受注したとみて捜査を継続している。