韓国プロ野球ロッテ・ジャイアンツ所属の投手チェ・チュンヨン（29）が女性ファンに向かって容貌を侮辱する発言をし、波紋が広がっている。

10日、各種オンラインコミュニティとソーシャルメディアではチェ・チュンヨンがファンに侮辱的な発言をした映像が広まった。

昨年末に撮影されたというこの映像によると、チェ・チュンヨンはチームメートらと共に釜山鎮区田浦洞（プサンジング・チョンポドン）の繁華街の路上で喫煙中、写真撮影を要請する女性ファンに向けて「ハンコックタイヤよりもにも劣るデブ女」という発言をした。この映像は被害女性が自ら撮影してコミュニティーに載せたものだ。

波紋が広がると、チェ・チュンヨンはこの女性に直接連絡して謝罪したという。現在、最初に掲示された映像は削除されている。しかし映像キャプチャーや内容が共有され、非難の声は続いている。

一部のロッテファンは声明を出し「ファンは成績が良い時だけに存在する飾りでない。連敗の時間にも挫折の季節にもチームを離れず最後まで残っている人たちがファン」とし「そのファンを裏で侮辱してばかにする瞬間、ファンの応援を受ける資格を自ら崩す」と指摘した。球団に対しては「ロッテは今回の件を選手団の規律と球団文化全般を正す契機にしなければいけない」とし「揺らいだ信頼を回復するための実質的な措置を取るべきだ」と促した。

また「この場面は繁華街の店の前の道路で撮影されたという。ファンを侮辱する発言だけでなく、喫煙する姿まで同時に露出したという点で、失言を越えてプロ野球選手としての品位維持意識はもちろん自己管理全般に強い疑問を抱かせる」と指摘した。

ネット上では「正気か」「一罰百戒が薬だ」「人間ができていない」などのコメントを継続している。

チェ・チュンヨンは2016年の新人ドラフトでサムスンの1次指名を受けてプロに入団した。2018年に70試合85イニング、2勝6敗8セーブ16ホールド、防御率3．60をマーク、同年のジャカルタ・アジア競技大会に韓国代表として出場し、金メダルを獲得して兵役免除まで受けた。しかし2020年1月に飲酒運転で摘発され、KBOと球団から150試合出場停止懲戒を受け、世論の厳しい非難を浴びた。同年末にはひじの手術を受け、2021シーズン全体を休んだ。その後、昨年11月の2次ドラフトでロッテに移籍した。