マンCに０−３で完敗したチェルシー、試合前にファンから大歓声が上がった理由。唯一の慰めとなったのは…【現地発】

マンCに０−３で完敗したチェルシー、試合前にファンから大歓声が上がった理由。唯一の慰めとなったのは…【現地発】