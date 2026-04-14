話のネタになりそうな「栃木県のお土産」10選！ 2位「御用邸チーズケーキ」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年3月24日、全国20〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、話のネタになりそうな「栃木県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：御用邸チーズケーキ（チーズガーデン）／45票2位は、那須高原の定番「御用邸チーズケーキ」です。厳選された数種類のチーズをブレンドし、職人が1時間かけてじっくり焼き上げた濃厚な味わいが特徴。「御用邸」という高級感のある響きと、那須を代表する洗練されたイメージは、大切な方への手土産として自信を持って選べる話題の逸品です。回答者からは「実際自分も食べたことがあり、とても美味しいのと金額もそこまで高くなくコスパも良い。人におすすめしやすいお土産」（30代女性／千葉県）、「名前がまず『御用達』というところで、期待されるお菓子だからです。味も何度も食べてますがくさみなく美味しいです」（30代女性／東京都）、「栃木の定番土産なので、観光に行ってきましたという話をするにはぴったりです。栃木の実店舗に行ったときに、私も実際にお土産用として購入しました」（30代女性／長野県）といった声がありました。
1位：バターのいとこ（GOOD NEWS）／58票1位に選ばれたのは、那須の新名物「バターのいとこ」でした！「バターを作る過程で出る無脂肪乳を活用する」というサステナブルな背景や、シャリッ、とろっとした独特の食感、そしてお洒落なパッケージデザインがSNSでも大人気。新しい栃木の魅力を伝えるのにこれ以上ない「今、一番ホットなネタ」として多くの支持を集めました。回答者からは「バターのいとこ？って思ったから」（30代女性／京都府）、「パッケージがおしゃれで目を引くし、食感が独特で「これ何？」と一緒に盛り上がれそうだから」（30代女性／石川県）、「なかなか手に入らない希少性もあり盛り上がりそうです」（40代女性／広島県）といった声がありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)