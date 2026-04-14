パリ五輪・柔道男子60キロ級で銅メダルを獲得した永山竜樹選手は4月12日、自身のInstagramを更新。第2子誕生を報告し、きょうだいショットが反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：永山竜樹選手公式Instagramより）

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パリ五輪・柔道男子60キロ級で銅メダルを獲得した永山竜樹選手は4月12日、自身のInstagramを更新。第2子誕生を報告し、第1子とのきょうだいショットを披露しました。

【写真】永山竜樹の息子たちの姿

「2人のパパになったのですね」

永山選手は「先日、無事に第二子（女の子）が生まれてきてくれました」とつづり、1枚の写真を投稿。きょうだいのほっこりツーショットを披露しています。まだ幼い息子が生まれたばかりの妹を抱き、ミルクを飲ませているかわいらしい姿です。

また、「妊娠してから出産まで頑張ってくれた妻には感謝の気持ちでいっぱいです。栄樹もお兄ちゃんになって少し逞しくなった気がします」と、妻への深い感謝と息子の成長を温かくつづっています。

ファンからは「おめでとうございます！」「きょうだいの姿が早くも愛おしいですね」「2人のパパになったのですね」「女の子、可愛いですよ」「頑張って下さいね」と、祝福の声が多く上がりました。

妻と息子との家族ショットも披露

1月1日には「今年も永山家をよろしくお願いします」と、妻と息子との家族ショットを公開していた永山選手。コメントでは、「素晴らしい」「こども最強になるやん」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)