不二家は、全国の不二家洋菓子店および不二家レストランにおいて4月27日から「OUTDOOR PRODUCTS」の限定アイテムを発売する。

全国の不二家洋菓子店および不二家レストランにおいて、アメリカ生まれのライフスタイルブランド「OUTDOOR PRODUCTS」の限定アイテムを発売する。

昨年の好評に続く第2弾として、不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」発売75周年を記念したグッズ2品が登場する。ミルキーブランドロゴと、ペコちゃん・ポコちゃんのイラストをワンポイントにあしらい、日常使いしやすいシンプルなデザインに仕上げた。軽量でありながら耐久性・耐水性にも優れており、さまざまなシーンで使用できる。ペコちゃんたちと一緒に、春の外出を楽しんでほしい考え。

「リュックサック」は、ミルキーブランドロゴと、ペコちゃん・ポコちゃんイラストがポイント。外側には出し入れしやすいポケットを3ヵ所、背面にはファスナーポケットを備えており、A4サイズが収まる大きさになっている。また、背面はメッシュ素材で蒸れにくく、快適に使用できる。デイリー使いはもちろん、休日の外出や旅行など、さまざまなシーンで活躍する。



「ショルダーバッグ」

「ショルダーバッグ」は、「リュックサック」とデザインを揃えた。前面と内装にポケットを備えており、小物もすっきり収納できる。ちょっとした外出や、サブバッグとして気軽に使いやすいアイテムになっている。

「OUTDOOR PRODUCTS」は、「アウトドア愛好家に好まれる日用品を作りたい」というアルトシュール兄弟の強い想いによって、1973年アメリカ西海岸ロサンゼルスでスタート。現在ではバッグに加え、カジュアルウェア、アンダーウェア、シューズ、時計、ステーショナリーなどの日用品を幅広く展開するライフスタイルブランドとして、世界60ヵ国以上で愛されている。

［小売価格］

リュックサック：1万780円

ショルダーバッグ：4290円

（すべて税込）

［発売日］4月27日（月）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp