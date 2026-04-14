サンスター文具は、プラスと協業し、デコレーションテープ「デコラッシュ」シリーズから、サンリオのキャラクターとのコラボ企画「デコラッシュ限定ハートケースセット サンリオキャラクターズ デザイン」（全4種）を5月29日に販売を開始する。全国の文具店、量販店、専門店、オンラインショップなどにて取り扱い予定になっている。

修正テープのようにテープを引くだけでデザイン柄が転写され、手帳や日記、ノート、カードなどの本格的なアレンジが楽しめるデコレーションテープ「デコラッシュ」。手帳ユーザーを中心とした幅広い世代から支持されている。



「デコラッシュ限定ハートケースセット サンリオキャラクターズ デザイン」

今回はデコラッシュハートケースセットに、サンリオキャラクターズのデザインが登場。人気のキャラクターをあしらったバリエーション豊富なテープが、手帳やカードを簡単にかわいくデコレーションする。キャラクターのプリント入りハートケースは、デコラッシュだけでなく小物入れとしてもおすすめだとか。

テープ幅は、太幅10mmタイプ。全8種類（2柄セット×4種）の限定デザインは、「ハローキティ＆ディアダニエル」「マイメロディ＆クロミ」「リトルツインスターズ」「ポムポムプリン＆シナモロール」をラインアップしている。





ハローキティやマイメロディ、シナモロールなど幅広い世代に愛されているサンリオキャラクターズが描かれた8柄のデコラッシュを、なかよしコンビでハート型専用ケースに収めた限定デザイン。本体は、サンリオキャラクターズのアイコンと各キャラクターのイメージに合わせたカラフルなカラーリングになっている。全長約6cm（W58×H26×D18mm）の便利なコンパクトサイズで、思わずコレクションしたくなるかわいさだとか。

［小売価格］各1265円

［発売日］5月29日（金）

サンスター文具＝https://www.sun-star-st.jp

プラス＝https://www.plus.co.jp

サンリオ＝https://corporate.sanrio.co.jp