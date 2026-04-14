セブン-イレブンのホットスナックに「揚げたこ焼き」が新登場 とろ〜りぜいたくな食べ応え
セブン‐イレブン・ジャパンは、ホットスナックの新商品「揚げたこ焼き（3個入り・6個入り）」を、全国のセブン‐イレブン店舗にて21日より順次発売する。
【写真】ソース＆マヨが別添えになっている揚げたこ焼き
同商品は、店内で揚げてから提供し、生地のとろーり食感が味わえるできたて品質にこだわった。生地にはカツオベースのコクのある出汁を使用し、魚介の旨味が広がる味わいに仕上げている。大きめサイズにカットしたたこを使用することで、ぜいたくな食べ応えを叶えた。たこ焼きソースとマヨネーズを別添えにすることにより、常にベストな状態で食べることができる。
手軽な量と価格の3個入り198円（税込213.84円）と6個入り396円（税込427.68円）を選べ、あと一品や小腹を満たしたいときにおすすめ。
■担当者コメント
近年、たこ焼き市場が拡大していることを受け、国内外のお客様に楽しんでいただきたいという想いから開発いたしました。単なる温め直しではなく、店内で最終調理して初めて完成する、揚げたての品質にこだわっています。3個入りというサイズ感で、おやつや小腹が空いたときなど日常のさまざまなシーンでお楽しみいただけます。できたてのたこ焼きを手軽で便利にぜひセブン‐イレブンでお楽しみください。
【写真】ソース＆マヨが別添えになっている揚げたこ焼き
同商品は、店内で揚げてから提供し、生地のとろーり食感が味わえるできたて品質にこだわった。生地にはカツオベースのコクのある出汁を使用し、魚介の旨味が広がる味わいに仕上げている。大きめサイズにカットしたたこを使用することで、ぜいたくな食べ応えを叶えた。たこ焼きソースとマヨネーズを別添えにすることにより、常にベストな状態で食べることができる。
■担当者コメント
近年、たこ焼き市場が拡大していることを受け、国内外のお客様に楽しんでいただきたいという想いから開発いたしました。単なる温め直しではなく、店内で最終調理して初めて完成する、揚げたての品質にこだわっています。3個入りというサイズ感で、おやつや小腹が空いたときなど日常のさまざまなシーンでお楽しみいただけます。できたてのたこ焼きを手軽で便利にぜひセブン‐イレブンでお楽しみください。