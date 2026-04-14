実家の売却で、兄は「そのまま売る」派、私は「少し直してから売る」派です。リフォーム代をかけても、そのぶん高く売れるものなのでしょうか？

リフォームすれば必ず高く売れるわけではない理由

リフォームをしたからといって、その費用分がそのまま売却価格に反映されるとは限りません。不動産価格は立地や築年数、周辺環境などの要素に大きく左右されるため、内装をきれいにしても価格上昇が限定的な場合があります。

たとえば、200万円かけてキッチンや壁紙を新しくしても、買い手が自分でリフォームしたいと考えている場合、その価値はあまり評価されないことがあります。その結果、売却価格はほとんど変わらず、かけた費用だけが負担になる可能性もあるでしょう。こうした状況を避けるためには、買い手のニーズやターゲット層に合っているかを考えることが重要です。



売却前に検討すべき「効果的な手直し」とは何か

とはいえ、すべてのリフォームが無駄になるわけではありません。費用を抑えながら内見時の印象を良くする部分的な手直しは効果的です。具体的には、ハウスクリーニングや壁紙の張り替え、簡単な補修などが挙げられます。

これらは比較的低コストで実施でき、内見時の印象を改善しやすいでしょう。特に水回りは印象に影響しやすいため、汚れや劣化が目立つ場合は優先的に対応するとよいです。一方で、間取り変更や大規模な設備交換など高額なリフォームは、費用回収が難しいケースが多いため慎重な判断が必要です。



リフォームせずに売るメリットと注意点

リフォームをせずに売る最大のメリットは、余計な費用をかけずに済むことです。また、「現状のまま購入して自分好みにリフォームしたい」と考える買い手もいます。そのため、あえて手を加えないことで、幅広い層にアピールできる場合もあります。

ただし、建物の状態があまりにも悪いと、内見時の印象が下がり、売却までに時間がかかる可能性があります。その場合は価格を下げる必要が出てくるため、結果的に損をすることもあります。このようなリスクを避けるためには、最低限の清掃や修繕は行っておくと安心です。



迷ったときは複数の査定で最適な売り方を見極めよう

リフォームをするべきかどうか迷った場合は、不動産会社に査定を依頼するのが有効です。特に複数の会社に相談することで、「現状のまま」と「リフォーム後」の想定価格を比較でき、より現実的な判断ができます。

査定時には「どの程度の手直しが有効か」も具体的に聞いてみましょう。専門家の意見を参考にすることで、無駄な出費を避けつつ、売却価格を最大化する方法が見えてきます。実家の売却は大きな決断ですが、冷静に情報を集めて判断すれば、納得のいく結果につなげられるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー