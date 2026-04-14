「N잡러（エンジャムノ）」の意味は？この問題に正解できたら天才！【韓国語クイズ】
韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。
「N잡러（エンジャムノ）」の意味は？
「N잡러（エンジャムノ）」という言葉を聞いたことありますか？
近年増加傾向にある働き方のことですよ。
「N잡러（エンジャムノ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「複数の仕事を持つ人、マルチジョブワーカー」でした！
「N잡러（エンジャムノ）」は「複数の仕事を持つ人、マルチジョブワーカー」という意味の韓国語です。
複数を表す「N」、職業を表す「잡（jobの韓国語読み）」、そして人を表す「러（-erの韓国語読み）」を組みあわせた造語です。
ひとつの仕事に限定されず、多様な職業や副業をこなす現代のライフスタイルを反映した表現で、フリーランサーや副業に注力している人々によく使われますよ。
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『こりあんぐる』
ライター Ray WEB編集部