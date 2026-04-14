「N잡러（エンジャムノ）」の意味は？この問題に正解できたら天才！【韓国語クイズ】

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「N잡러（エンジャムノ）」という言葉を聞いたことありますか？

近年増加傾向にある働き方のことですよ。

「N잡러（エンジャムノ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。