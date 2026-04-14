◆米大リーグ ドジャース―メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・メッツ戦に「１番・指名打者」で先発出場し、日本人記録を更新する４７試合連続出塁を達成した。両軍無得点の初回先頭で迎えた１打席目には、９４マイル（約１５１キロ）のシンカーが右肩付近に直撃し、死球。大谷は苦悶の表情を浮かべながら一塁に向かった。その後は無死一、二塁となると、３番スミスの中前打で二走から一気に生還し、先制のホームを踏んだ。

４７試合連続出塁は、球団史上４位で、ロサンゼルス移転後では２位となる７５〜７６年のロン・セイに並んだ。球団記録は、ブルックリン時代の１９５４年にＤ・スナイダーがマークした５８試合。ロサンゼルス移転後では２０００年にＳ・グリーンが記録した５３試合となっている。

相手先発のＤ・ピーターソンは、１９８センチの長身左腕。通算成績は長打無く１５打数４安打の打率２割６分７厘、６三振。直近の対戦は昨年６月５日（同６日）で、４打数１安打、２三振だった。試合前にメッツのメンドーサ監督は「（２試合連続先頭打者本塁打中？）そのことを思い出させてくれてありがとう（笑）。過去の彼のプレーをいくつか見ていたが、彼は最も偉大な選手の一人だ。すぐに敬遠することはないが特別な選手だ。私は（うちの先発）ピーターソンのチャンスに賭けるよ」と白い歯を見せていた。

大谷は前日１２日（同１３日）のレンジャーズ戦では、１回裏先頭の１打席目に、サイ・ヤング賞２度の実績を誇るジェーコブ・デグロム投手（３７）から２試合連続＆通算２６本目となる先頭打者本塁打の５号ソロ。１０日（同１１日）の本拠地・レンジャーズ３連戦初戦に１安打で日本人新記録を樹立した連続試合出塁記録を「４６」に伸ばしていた。