北村匠海が主演するドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（フジテレビ系）の第1話が、13日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した実話をもとに描くオリジナルストーリー。若狭水産高校に新米教師として赴任してきた主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、自身も成長していく軌跡を描く。

福井県小浜市。授業の一環で製造されるサバ缶が自慢の若狭水産高校に新米教師として赴任してきた朝野峻一。ダイビングが趣味の朝野は、海辺の町で教師になる念願をかなえて、意気揚々と初出勤。

しかし、自分の言葉に耳を傾ける生徒たちは皆無。落ち込む朝野は、帰宅途中に生徒の菅原奈未（出口夏希）を見掛ける。学校ではつまらなそうにしている奈未が、生き生きとダンスを踊っている姿を見て驚く朝野。「誰からも期待されとらんもん」という奈未の投げやりな一言に「やってみなきゃ、分からない」と一念発起した朝野は、港の水揚げ場での校外実習を提案する。

校外実習の最中、漁師の寺尾茂信（迫田孝也）から港で大型クラゲが大量発生してしまい、網が破れ、死活問題となっていると知らされる朝野。そこで朝野は生徒たちに「みんなで考えてみよう」と呼び掛けるが…。

同じ頃、JAXA（宇宙航空研究開発機構）でISS（国際宇宙ステーション）補給機開発のエンジニアとして働く木島真（神木隆之介）は、宇宙飛行士選考に落選し、上司から宇宙日本食を開発する部署への異動を命じられていた。

専門外への部署異動に納得がいかない木島だが、上司の東口亮治（鈴木浩介）は「宇宙日本食認証基準案」を共に作ろうと提案し…。

放送終了後、SNS上には、「初回から良かった。実話ベースということもあってワクワクする」「期待感があるドラマ。ドラマの効果でサバ缶が売れまくるかも」「宇宙＋学園ものは面白い。何者でもない人たちが夢や目標に向かっていくストーリーは胸が熱くなる」「独特なカメラワークと脚本もテンポがいい。2つのドラマが1つにつながる展開が楽しみ」など、期待の声が集まった。

このほか、「朝野先生が海辺で生徒たちをしかるつもりで像に注意していたシーンが笑えた」「生徒たちの葛藤も垣間見ることができた」「新米教師の北村匠海くんとJAXA職員の神木隆之介くんが早く出会ってほしい」といったコメントも寄せられた。