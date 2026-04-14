全国各地で、落とし物の件数が増えています。東京・千葉・茨城では去年、過去最多となりました。背景には何があるのでしょうか？ 宅配ボックスの普及などに伴い、置き配の誤配達も起きていますが、勝手に処分すると罪に問われる可能性もあります。

■宮崎の警察署に…意外な落とし物も

森圭介アナウンサー

「最近、インターネット上などで話題となった子ブタのニュースがあります。警察に届けられた落とし物の小ブタです。宮崎・えびの市で3月30日、子豚が路上で拾われ、警察署で預かっているということです。ペットなども拾得物ということになってしまいます」

「13日まで本来の持ち主からの連絡がなければ、引き取りたいと問い合わせをした人から引き取り手を決めるということです」

斎藤佑樹キャスター

「引き取りたいという方もたくさんいらっしゃると思いますが、それを勝手に持っていっちゃうとダメということですね」

森アナウンサー

「13日正午ごろにえびの警察署に確認したところ、まだ本来の持ち主からの連絡はないといいます」

■落とし物、各地で過去最多…なぜ？

森アナウンサー

「全国各地でも落とし物の件数が増えているというデータがあります。東京都では、警視庁によると去年1年間の落とし物は約453万件で過去最多となりました。理由は訪日外国人が増えたこと、小型の電子機器を持つ人が増えたことがあるそうです」

鈴江奈々アナウンサー

「私も落とし物が結構多いので、ご迷惑にならないようにしなきゃと改めて思う数字です」

森アナウンサー

「千葉でも過去最多の106万5931件になったということです。中でもマイナンバーカードなどの『その他証明書類』が約4万点になっています。担当者は『健康保険証としてマイナンバーカードを使う機会が増えたからではないか』と推測しています」

「実際にマイナンバーカードなどの落とし物は増えたのに対して、健康保険証や診察券の落とし物は前年よりも3000点ほど減っているそうです。この推察が当たっているんじゃないかという感じがします」

「去年12月にマイナ保険証の本格運用が始まって使う機会が増えたことで、落としてしまっている方が増えているかもしれないということです」

「茨城も過去最多で35万9920件。特に増えている傾向があるのは、誤配送の置き配です。つまり、間違えて自分の住所に届けられた他人の荷物です」

■増加…誤配送の置き配も落とし物に

森アナウンサー

「茨城県警によると、落とし物として届けられた誤配送の置き配の数は2022年に68点、2023年に82点、2024年に165点。2025年は2022年の約4倍の268点になっています。東京都もここ数年、置き配の落とし物が増えているということです」

直川貴博アナウンサー

「（置き配は）やっています。間違ったものが届いた経験があります。隣の方の荷物だったので、開ける前にちゃんと住所（を見て）、こういうのを頼んだっけ？ということとともに確認しないとダメだなと思いました」

森アナウンサー

「近年は宅配ボックスが増えていて、対面での受け取りが減っています。対面なら『これ私のじゃないです』と、その場で返せるかもしれません。置き配になると、もう自分のところに来た物だと思って開けてしまう方がいるのかもしれません」

「うっかり違うところに届けてしまったということもあるかもしれません。荷物が誤って届いた場合、茨城県警は開封せずに宅配業者に連絡するか、その連絡先がわからない場合のみ近くの交番や警察に連絡してくださいとしています。まずは開ける前に確認ですね」

■誤った荷物が届いたらどうすれば？

森アナウンサー

「業者にどう連絡すればいいのか、一部の対応を紹介します」

「『送り返す料金は自分が出すの？』と思う方がいるかもしれませんが、郵便局は、荷物の表面に『間違って届いてます』『誤配達』と記載した付箋などを貼り、郵便ポストに投函（かん）する、または最寄りの郵便局や相談センターに連絡してほしいとしています」

「ヤマト運輸は開封の有無にかかわらず、インターネットで手続きすればドライバーさんが回収しに来てくれるということです」

山粼誠アナウンサー

「受け取って『どうしよう』と困ると、その人の負荷も増えるので、こうしたことを頭の片隅に入れておきたいですね」

森アナウンサー

「こういった対応を誤ると罪に問われる可能性があります。元検察官であるAuthense法律事務所の高橋麻理弁護士に聞きました」

「他の人宛ての荷物だと分かっていながら処分した場合、遺失物横領罪、つまり落としてしまったものなどを勝手に自分のものにしてしまう罪が成立する可能性があるといいます。 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金または科料が科せられる可能性があります」

「荷物が誤って届いてしまったらまずは確認し、開封せずに宅配業者に連絡をするか、警察に相談するのがいいかもしれません」

■AI、登録している落とし物と照会

森アナウンサー

「なくなってしまった、落としてしまったかもしれない時、どうしていますか？」

鈴江アナウンサー

「どこで何をしたか、その時に何を置いたか、まず記憶を巻き戻して自分の行動をたどります。割とそれで（捜していたものと）出合いますね」

森アナウンサー

「落とし物をしてしまった際の問い合わせできるシステムを2つ紹介します」

「『落とし物クラウドfind』は、イヤホンなら『イヤホン 黒』など、落とした物の画像や特徴を入力・登録すると、画像認識AIが鉄道や百貨店などが登録している落とし物と照らし合わせ、見つかれば連絡が来るというものです」

「現在、 JR東日本や羽田空港など40社に導入されています。落とさないのが一番いいんですけれども、こういうのがあると安心ですよね」

斎藤キャスター

「最近僕も眼鏡を落としたか、なくしたかしました。ちょっとやってみようかなと思いました」

■スマホで警察署に届いた物を検索

森アナウンサー

「2つ目は、警察庁の落とし物検索です。警察署に届けられた落とし物を、手元のスマートフォンで検索できます。実際にやってみました。落とした日・場所・種類をざっくり、広範囲でも構わないので入力します。日付も範囲を持たせて調べられます」

「警察署に届けられたらヒットします。種類の欄に『動植物類』と入れると、（えびの市の）子ブタもちゃんと登録されていました。親切な方が警察に届けてくれているかもしれない時、これを使うと登録されていればヒットする可能性があります」

「このシステム、今年度中には全国47の都道府県一括で検索することが可能になるとのことです。忘れ物や落とし物が増えていますので、まずは自分で気をつけて、困った時には見てみるのもいいかもしれません」

（2026年4月13日『news every.』より）