アコースティックギターの弾き語りによる、＜教えて 好きな映画とか 教えて 名前の由来とか＞との歌い出し。

ＭＯＮ７Ａさんの「僕のかわい子ちゃん」は、透き通るような歌声で＜君を知りたい＞と訴えるラブソングです。そして何より、とにかくメロディーが美しく、耳に残ります。

ＭＯＮ７Ａさんは「もんた」と読むそうで、２００７年生まれ、まだ１０代のアーティストです。今年１月、シングル「ＴＯＧＥ ＴＯＧＥ」でメジャーデビューを果たしました。３月７日にリリースした「僕のかわい子ちゃん」は、ＡＢＥＭＡの恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。ハロン編」に昨年出演した際、思いを寄せる長浜広奈さんにアピールする時に弾き語りで披露した曲。配信リリースした音源はバンドアレンジになっています。

Ｓｐｏｔｉｆｙによると、この曲のリリースと同時にデイリーのリスナー数が５倍に跳ね上がり、月間リスナー数も９０万人を突破しました。インディーズ時代に発表し、彼の名を世に知らしめた「おやすみＴａｘｉ」を上回るヒットを記録しています。Ｓｐｏｔｉｆｙの担当者は「これまでは彼と同世代の若いリスナーが圧倒的だったが、リスナー層が広がり、２５歳以上が半数以上を占めるようになった」とコメントしています。ビルボードジャパンの総合ソング・チャート「ＪＡＰＡＮ Ｈｏｔ １００」でも初週に１３位を記録したのですから、相当なものです。

そんな驚きのデータを踏まえて、改めてこの歌を聴いてみました。＜二人でこの星を抜け出そう＞＜眠れない 君のせい＞と、甘く直球な歌詞は１０代らしい感情を感じさせつつ、年齢に不相応なほどのたぐいまれな歌唱の技量、作曲センスも伝わってきます。青さと成熟、相反する要素が同居した楽曲に、感覚がバグりました。今後も年齢を重ねていくＭＯＮ７Ａさんが、ステージごとにどんな歌を生み出していくのか。楽しみになりました。（鶴田裕介）