ロックバンド、マキシマムザホルモンのナヲが14日までにXを更新。東京スカパラダイスオーケストラのトロンボーン北原雅彦の脱退発表を受け、思いをつづった。

ナヲは、北原脱退を伝えたスカパラ公式Xのポストを引用。「え…？はい？まじで…？」と驚き、「また一緒にスカパラのステージでダブル浅野ならぬダブル禰豆子やりたかったのに…」とつづった。

続けて「あたしがただのスタジオの受付だった頃からバンドマンとして共演しても変わらず優しい北原さん」と交流を振り返り、「北原さんもスカパラも変わらぬ大活躍期待しております！北原さん38年間（!!）お疲れ様でした！」とメッセージを送った。

スカパラ公式HPでは「この度、トロンボーン北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため26年5月12日（火）billboard classics Symphonic Tour2026＠東京国際フォーラムホールAの公演をもって、東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了することとなりました」と発表。北原は「1988年9月にスカパラに出会って38年!長きにわたり支えてくださったファンの皆様、そして共に音楽を創ってきたメンバー、スタッフの皆様ありがとうございました」と感謝をつづった。