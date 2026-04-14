「差し入れしてくれたらもっとしゃべる」接見で記者に笑み浮かべ HKT48スタッフら2人襲撃の男「謝罪の気持ちない」
福岡市で去年HKT48のスタッフら男女2人を包丁で刺し逮捕された男が、FNNの取材に笑みを浮かべながら応じた。「HKT48の複数のメンバーを狙っていた」と供述しており、被害者への謝罪の気持ちはないと話した。
「HKT48の複数のメンバーを狙っていた」
接見した記者：
被害者への謝罪の気持ちは？
山口直也被告：
ないです
時折笑みをこぼしながら、取材班の質問に答える男。
2025年12月、福岡市でアイドルグループ「HKT48」のスタッフなど男女2人を襲撃して逮捕された無職・山口直也被告（30）だ。
包丁で2人の胸や背中を刺して殺害しようとした、殺人未遂の罪に問われている。
捜査関係者によると、山口被告は「HKT48」の熱心なファンで劇場の常連客だという。
調べに対し「HKT48の複数のメンバーを狙っていた」と供述している。
取材班：
HKT48の何が好きだったんですか？
山口直也被告：
劇場に行けば分かりますよ。ドルオタ（アイドルオタク）だと思います。中2、中3ぐらいから。
取材班：
そのアイドルの活動に、大きな迷惑がかかりましたが？
山口直也被告：
まぁ…結果的にはね。
取材班：
（刺した）HKT48スタッフの男性は、顔見知りだったのですか？
山口直也被告：
そうですけど。
取材班：
女性とは面識がなかった？
山口直也被告：
はい。
取材班：
事件を起こしたことに後悔は？
山口直也被告：
ないですけど…半々ですかね。
取材班：
どんな後悔ですか？
山口直也被告：
そちらが思っているような後悔ではないです。差し入れできないですか？差し入れしてくれたら、もっとしゃべりますけど。
「被害者への謝罪もない」質問をはぐらかし差し入れを要求
取材班の質問をはぐらかしつつ、山口被告はしきりに差し入れを求めた。断った上で、取材班は質問を続ける。
取材班：
なぜ好きなアイドルに迷惑をかけるようなことをしたのですか？
山口直也被告：
そういえば…2月11日、何があったか知ってます？
取材班：
分かりません。
山口直也被告：
それくらい調べてから来てくださいよ。（※2月11日はHKT48のコンサートの日）
取材班：
HKT48のメンバーに迷惑をかけたとは思いませんか？
山口直也被告：
思いませんね。
取材班：
被害者への謝罪の気持ちは？
山口直也被告：
ないです。
（「イット！」4月13日放送より）