「差し入れしてくれたらもっとしゃべる」接見で記者に笑み浮かべ　HKT48スタッフら2人襲撃の男「謝罪の気持ちない」

福岡市で去年HKT48のスタッフら男女2人を包丁で刺し逮捕された男が、FNNの取材に笑みを浮かべながら応じた。「HKT48の複数のメンバーを狙っていた」と供述しており、被害者への謝罪の気持ちはないと話した。

「HKT48の複数のメンバーを狙っていた」

接見した記者：

被害者への謝罪の気持ちは？

山口直也​被告：

ないです

時折笑みをこぼしながら、取材班の質問に答える男。

2025年12月、福岡市でアイドルグループ「HKT48」のスタッフなど男女2人を襲撃して逮捕された無職・山口直也被告（30）だ。

包丁で2人の胸や背中を刺して殺害しようとした、殺人未遂の罪に問われている。

捜査関係者によると、山口被告は「HKT48」の熱心なファンで劇場の常連客だという。

調べに対し「HKT48の複数のメンバーを狙っていた」と供述している。

取材班：

HKT48の何が好きだったんですか？

山口直也被告：

劇場に行けば分かりますよ。ドルオタ（アイドルオタク）だと思います。中2、中3ぐらいから。

取材班：

そのアイドルの活動に、大きな迷惑がかかりましたが？

山口直也被告：

まぁ…結果的にはね。

取材班：

（刺した）HKT48スタッフの男性は、顔見知りだったのですか？

山口直也被告：

そうですけど。

取材班：

女性とは面識がなかった？

山口直也被告：

はい。

取材班：

事件を起こしたことに後悔は？

山口直也被告：

ないですけど…半々ですかね。

取材班：

どんな後悔ですか？

山口直也被告：

そちらが思っているような後悔ではないです。差し入れできないですか？差し入れしてくれたら、もっとしゃべりますけど。

「被害者への謝罪もない」質問をはぐらかし差し入れを要求

取材班の質問をはぐらかしつつ、山口被告はしきりに差し入れを求めた。断った上で、取材班は質問を続ける。

取材班：

なぜ好きなアイドルに迷惑をかけるようなことをしたのですか？

山口直也被告：

そういえば…2月11日、何があったか知ってます？

取材班：

分かりません。

山口直也被告：

それくらい調べてから来てくださいよ。（※2月11日はHKT48のコンサートの日）

取材班：

HKT48のメンバーに迷惑をかけたとは思いませんか？

山口直也被告：

思いませんね。

取材班：

被害者への謝罪の気持ちは？

山口直也被告：

ないです。

（「イット！」4月13日放送より）