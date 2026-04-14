元ミス東大で、東大公共政策大学院在学中のタレント神谷明采（あさ＝25）が14日までにXを更新。フランス・パリ留学中の出来事についてつづった。

昨秋からフランスに留学中の神谷は、「【悲報】」と切り出し、「フランスの学食、普通にカタツムリ混入してる」と、食べている途中の料理に混入していたとする巻き貝状の殻をつまみ上げた写真をアップ。「本場だもんね。。。」と冗談めかしつつも、「流石に食欲なくなる」と吐露した。

その後の投稿では「日本人は会議で『”Yes”も”No”言わない』って授業中に言われた 心当たりしかない」と授業中の出来事も記載。また、続く投稿で「プレゼン評価よりペーパーテストの方が何倍も楽に感じる……悲しいかな、日本の高等教育」と奮闘する様子もつづった。

神谷は東大1年時に「ミス東大2020」と「ミスキャンパス2021」でグランプリを受賞。24年3月に東大経済学部を卒業し、現在は東大公共政策大学院に通っていることを公表している。TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」などにも出演。22年に低糖質スイーツの開発・販売を手がける会社を立ち上げるなど、実業家としても活動している。