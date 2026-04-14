「R−1グランプリ2024」王者の街裏ぴんく（41）が14日、Xを更新。10日に26歳で亡くなったお笑いコンビ、共犯者の洋平（本名・鈴木洋平）さんを追悼した。

街裏ぴんくは「エイプリルフールライブで初めて会いました」と、ライブ共演した際の写真をアップ。「終演後に『互いに強面で名前も同じ洋平やね』と話をした時の洋平君の顔が柔らかく優しかったのを忘れないし、洋平君がおもちゃの拳銃出した時の迫力も忘れません」と洋平さんと共通点などについて話した思い出を振り返り、「めっちゃ盛り上げてくれてありがとう！どうかずっと安らかに。ご冥福をお祈り致します」と悼んだ。

千葉県出身の洋平さんは、北海道出身の国京（29）と「共犯者」を20年09月30日に結成。「M−1グランプリ」は昨年の3回戦進出が最高成績。お笑いのステージのほか、日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW極」などに出演していた。

松竹芸能は13日、公式サイトで「弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました」と発表。「あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、いまだ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております。原因につきましては現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものとうかがっております」と記されている。