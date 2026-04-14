ベクターホールディングス<2656.T>が安い。同社は１３日の取引終了後、２６年３月期の連結業績に関して、営業損益の赤字幅が従来予想の５億２１００万円から６億１００万円（前の期は５億７４００万円の赤字）に、最終損益の赤字幅が５億４８００万円から６億３２００万円（同７億７９００万円の赤字）に、それぞれ計画よりも拡大して着地したようだと発表。これを嫌気した売りが優勢となった。



売上高は想定を５５００万円上回る１億５６００万円（前の期比３．７％減）で着地する格好となったようだ。高性能サーバーの演算リソースのレンタル料の一部が計上された一方、サーバーの設置や検証に関連する費用の増加や、無形固定資産の減損損失の計上などにより赤字幅が想定よりも拡大する見込みとなった。



出所：MINKABU PRESS