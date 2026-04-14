ＰＲ ＴＩＭＥＳ<3922.T>は安い。１３日取引終了後、２７年２月期連結業績予想について売上高を１０８億４４００万円（前期比１３．６％増）、営業利益を３２億５０００万円（同１０．３％減）と発表した。最高益だった前期から一転減益となる見通しを示しており、これがネガティブ視されているようだ。



主力のプレスリリース配信サービスの成長が続く一方、今後に向けてＡＩと人材に投資する構えにあり、これが利益面で影響するもよう。配当については前期分を１３円６０銭から１３円８０銭に引き上げた上で、今期は１６円８０銭を見込んだ。同時に発表した２６年２月期決算は、売上高が９５億４６００万円（前の期比１９．３％増）、営業利益が３６億２２００万円（同９３．０％増）だった。



出所：MINKABU PRESS