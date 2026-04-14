長崎・ハウステンボスへの春旅行を計画している方に朗報です。楽天トラベルでは、直営5ホテルの宿泊が最大15%OFFになる「ハウステンボス 直営ホテル スペシャルオファー」を2026年4月28日（火）まで開催しています。

今回の目玉は、宿泊単体の割引だけでなく、新幹線や航空券がセットになった「楽パック」でも使える最大10,000円割引クーポンが用意されている点です。4月24日に待望のオープンを控える日本初「エヴァンゲリオン・ザ・ライド-8K-」や、開催中の「ミッフィーセレブレーション」をお得に楽しむために、お得なキャンペーンの詳細と期間中に楽しめるイベントをご紹介します。

楽天トラベル「ハウステンボス 直営ホテル スペシャルオファー」

クーポン併用で最大15%OFF！航空券やJRとセットのプランも対象

楽天トラベルでは、ハウステンボス直営ホテルを対象としたスペシャルオファーを実施中です。

予約対象期間：2026年4月6日(月)10:00〜4月28日(火)09:59まで

2026年9月30日(水)チェックアウト分までの宿泊に使える「10%OFFクーポン」と、オンラインカード決済限定の「5%OFFクーポン」が配布されており、これらを併用することで最大15%OFFの割引が受けられます。対象となる直営ホテルは「ホテルヨーロッパ」「ホテルアムステルダム」「ホテルデンハーグ」「フォレストヴィラ」「ホテルロッテルダム」の5施設↓↓↓

さらに、交通機関と宿泊がセットになった「楽パック」向けのクーポンも用意されています。ANAやJALを利用する「楽パック」では10,000円クーポン、新幹線や特急列車を利用する「JR楽パック赤い風船」では5,000円クーポンが先着で配布中です。いずれも2026年9月30日(水)帰着分までの旅程が対象となります。

4月中に楽しめるハウステンボスの注目イベント

ミッフィーの世界や九州のグルメを満喫！

画像：ハウステンボスのWebサイトより

ハウステンボス園内では、キャンペーン期間中にも楽しめるイベントが目白押しです。2月27日(金)〜6月28日(日)までは「ミッフィーセレブレーション」が開催されており、かわいらしいミッフィーの世界に浸ることができます。また、同じく2月27日(金)〜5月31日(日)までは「テイスト オブ 九州 〜春〜」が行われており、九州ならではの海の幸・山の幸を堪能できます。

エヴァ新アトラクションが4/24に登場！

さらに、4月24日(金)からは日本初となる8Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド-8K-」が始動予定です。圧倒的な映像美で描かれる「迎撃要塞都市」の世界をいち早く体験できるため、アニメファンにとっても注目の期間と言えます。

「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」イメージ （画像：ハウステンボス）

交通セットプランで賢く移動・お得に滞在を

関東や関西方面から長崎・ハウステンボスへ向かう際、旅行費用の多くを占めるのが交通費です。今回の楽天トラベルのオファーでは、宿泊単体の割引だけでなく「ANA/JAL楽パック」や「JR楽パック」のクーポンが用意されている点が非常に魅力的です。例えば、博多駅から特急列車に乗車して向かう場合（博多⇒ハウステンボス）、JRパックのクーポンを活用すれば、移動と宿泊をまとめて手配しつつ全体的なコストを大きく抑えることができます。

また、宿泊対象期間が9月末までと長いため、4月下旬にオープンするエヴァンゲリオンの新アトラクションはもちろん、初夏にかけて見頃を迎えるバラや、夏休みの旅行に合わせて予約を確保しておくのにも最適です。この機会に、オランダの街並みと非日常のエンターテインメントを楽しんでみてはいかがでしょうか。

【参考】ハウステンボス、ミッフィーの新エリアが登場！九州在住者は「ワクワク先取りパスポート」でお得に！（長崎県）（※2025年6月掲載） https://tetsudo-ch.com/13002801.html

お得なクーポンを活用して、見どころ満載のハウステンボスへ春の旅行に出かけてみませんか？

（画像：楽天グループ ）

鉄道チャンネル編集部

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