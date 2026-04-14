開催：2026.4.14

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 16 - 5 [ナショナルズ]

MLBの試合が14日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとナショナルズが対戦した。

パイレーツの先発投手はポール・スキーンズ、対するナショナルズの先発投手はケード・カバリで試合は開始した。

1回表、3番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでナショナルズ得点 PIT 0-1 WSH

2回裏、1番 オニール・クルーズ カウント3-2から押し出しの四球でパイレーツ得点 PIT 1-1 WSH、2番 ブランドン・ロー 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 3-1 WSH、3番 ブライアン・レイノルズ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 4-1 WSH

3回裏、6番 スペンサー・ホルウィッツ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 5-1 WSH

6回裏、3番 ブライアン・レイノルズ 3球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 8-1 WSH、4番 ライアン・オハーン 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 9-1 WSH、7番 コナー・グリフィン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 10-1 WSH、1番 オニール・クルーズ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 12-1 WSH、2番 ブランドン・ロー 6球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでパイレーツ得点 PIT 15-1 WSH

7回表、5番 ジェーコブ・ヤング 5球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでナショナルズ得点 PIT 15-3 WSH、8番 ナシーム・ヌネス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 PIT 15-5 WSH

8回裏、3番 ジョーイ・バート 初球を打ってレフトへの犠牲フライでパイレーツ得点 PIT 16-5 WSH

試合は16対5でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのポール・スキーンズで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はナショナルズのケード・カバリで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-14 10:40:25 更新