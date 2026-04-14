ユナイテッド撃破に貢献した田中。(C)Getty Images

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　現地４月13日に開催されたプレミアリーグの第32節で、田中碧が所属する15位のリーズが３位のマンチェスター・ユナイテッドとアウェーで対戦。２−１で大きな白星を挙げた。

　プレミアリーグでは16試合ぶりに先発し、ダブルボランチの一角でプレーした田中は攻守に躍動。何度も前線に顔を出し、45分には敵陣でのインターセプトからビッグチャンスが到来するも、惜しくもゴールにはならなかった。

　運動量が抜群に多かったのもあったのだろう。後半には、右足がつったのかピッチに座り込み、治療を受けた後、74分で交代となった。
 
　怪我ではなさそうだったが、インターネット上では、次のような声が多数上がった。

「大丈夫か」
「ケガだけはやめてね」
「つっただけ？」
「怪我ではないことを祈る」
「何事もない事を祈るが、大丈夫だよね？まさかないよね？」
「足引きずってるけど大丈夫？」

　日本代表の選手に怪我人が続出しているだけに、状態を懸念するファンが少なくなかった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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