「大丈夫か」「ケガだけはやめて」ピッチに座り込み…日本代表戦士の途中交代にネットざわつく「何事もない事を祈る」
現地４月13日に開催されたプレミアリーグの第32節で、田中碧が所属する15位のリーズが３位のマンチェスター・ユナイテッドとアウェーで対戦。２−１で大きな白星を挙げた。
プレミアリーグでは16試合ぶりに先発し、ダブルボランチの一角でプレーした田中は攻守に躍動。何度も前線に顔を出し、45分には敵陣でのインターセプトからビッグチャンスが到来するも、惜しくもゴールにはならなかった。
運動量が抜群に多かったのもあったのだろう。後半には、右足がつったのかピッチに座り込み、治療を受けた後、74分で交代となった。
怪我ではなさそうだったが、インターネット上では、次のような声が多数上がった。
「大丈夫か」
「ケガだけはやめてね」
「つっただけ？」
「怪我ではないことを祈る」
「何事もない事を祈るが、大丈夫だよね？まさかないよね？」
「足引きずってるけど大丈夫？」
日本代表の選手に怪我人が続出しているだけに、状態を懸念するファンが少なくなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
プレミアリーグでは16試合ぶりに先発し、ダブルボランチの一角でプレーした田中は攻守に躍動。何度も前線に顔を出し、45分には敵陣でのインターセプトからビッグチャンスが到来するも、惜しくもゴールにはならなかった。
怪我ではなさそうだったが、インターネット上では、次のような声が多数上がった。
「大丈夫か」
「ケガだけはやめてね」
「つっただけ？」
「怪我ではないことを祈る」
「何事もない事を祈るが、大丈夫だよね？まさかないよね？」
「足引きずってるけど大丈夫？」
日本代表の選手に怪我人が続出しているだけに、状態を懸念するファンが少なくなかった。
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