「大丈夫か」「ケガだけはやめて」ピッチに座り込み…日本代表戦士の途中交代にネットざわつく「何事もない事を祈る」

「大丈夫か」「ケガだけはやめて」ピッチに座り込み…日本代表戦士の途中交代にネットざわつく「何事もない事を祈る」