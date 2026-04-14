14日11時現在の日経平均株価は前日比1401.98円（2.48％）高の5万7904.75円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は979、値下がりは533、変わらずは59と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を479.10円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が351.58円、東エレク <8035>が124.70円、キオクシア <285A>が109.35円、イビデン <4062>が34.53円と続く。



マイナス寄与度は32.18円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、中外薬 <4519>が11.77円、三菱商 <8058>が4.12円、キッコマン <2801>が3.77円、アステラス <4503>が3.52円と続いている。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、非鉄金属、電気機器、その他金融と続く。値下がり上位には鉱業、水産・農林、小売が並んでいる。



※11時0分15秒時点



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