１３日に放送されたＴＢＳ系「プロフェッショナルランキング」では、ＴＢＳの人気バラエティ「ガチンコ！」の爆笑シーンが放送され、アンタッチャブルの柴田英嗣も「すごいわ」と感心する一幕があった。

現役テレビマンが選ぶ平成バラエティの名場面を紹介。その中で９９年から０３年まで放送された「ガチンコ！」の人気企画「ガチンコラーメン道」の名シーンが放送された。

「ラーメン道」はラーメンの鬼と言われた佐野実さんがラーメン店開店を目指す若者を厳しく指導していくドキュメンタリー。その中で藤井さんという若者がオーディションで落選したものの、もう一度受けさせて欲しいと食らいつく。

佐野さんは「引きづりだして」と弟子に命じ、藤井さんは椅子に座ったまま担ぎ上げられてしまい「神輿やないねんから！」と思わず叫び、スタジオも失笑。さらに「先生、お願いします！オレ、ラーメンに胡椒はかけないけど、命はかけられます！」という、番組屈指の名セリフを口にする。再びスタジオは爆笑だ。

さらに藤井さんは、大きな寸胴を引っ張り出し「そんなにお前らしいラーメンを作れ！っていうなら、僕がこん中に入るわ。オレの出汁でラーメン作ったらええわ！」と言い出し、佐野さんにビンタを食らっていた。

このＶＴＲに柴田は「胡椒はかけないけど命はかけられますって。やかましいわ！よくあんなこと言える…すごいわ」と感心していた。