フリーアナウンサーの久慈暁子さんが4月13日、インスタグラムを更新し、第一子を出産したことを報告しました。久慈さんは2022年にバスケットボール日本代表の渡邊雄太さんと結婚し、今年1月に妊娠を公表していました。

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投稿では「The best day in my life」という言葉を添えながら、「柔らかな春の日差しに包まれた日。無事出産いたしました。母子ともに健康です」と綴り、無事に出産を終えたことを伝えています。









また、「無事に生まれてきてくれたこと、支えてくださった皆様、温かい励ましをくださった皆様に心より感謝申し上げます」と、出産にあたって支えてくれた人々への感謝の気持ちも述べました。









さらに「これから始まる新しい毎日を1日1日大切に過ごしていきたいと思います。今後とも温かく見守っていただけると幸いです」と綴り、新しい生活への思いを語っています。









投稿に添えられた写真はいずれもモノクロで、新生児の小さな手が大人の指をそっと握る温かな瞬間が収められています。白い柔らかなタオルを背景に、指と掌のサイズ差が視覚的な印象を与える1枚となっています。









この投稿に「母子ともに、ご出産おめでとうございます」「幸せな３人の手 私も幸せな気分に」「ママになられたんですね、パパの手はでかいなぁ」「大きな幸せですね！おめでとう」などの声が寄せられています。



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