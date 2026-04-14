元お笑いコンビ、ハリガネロックで、構成作家としても活動するピン芸人のユウキロック（53）が14日までにXを更新。10日に26歳で亡くなったお笑いコンビ共犯者の洋平さん（本名・鈴木洋平）を悼んだ。

お笑い養成所で講師も務めるユウキロックは「お笑い講師を10年続けて、まさか生徒の訃報に接することになるとは思わなかった」と切り出し、「しかも、これまで見てきた数多くの生徒の中で、最もその才能を感じたコンビの一人。彼は養成所に入った当初、なかなか相方に恵まれなかった。ようやく夏頃に今のコンビとなり、初めてそのネタを見た時『これはものになる』と直感し、かなり贔屓をした」と洋平さんに目を掛けていたことを明かした。

「実際、彼らは昨年、初めて準々決勝という高い壁を突破した。まだ26歳。ビートたけしさんはじめ、多くの大先輩方にもその存在を認識され始めていた」と活躍を期待されていた洋平さんの早すぎる死に「絶対もっと上に行けたのに。残念で悲しくてつらいよ」と吐露。「あの風貌で、実は人一倍の緊張しい。けれど誰に対しても優しく、人当たりが良い。周囲から可愛がられる要素に満ち溢れた、本当に愛すべき男でした」と人柄をしのび、「ただ、早いわー！！心からご冥福をお祈りいたします」と追悼した。

千葉県出身の洋平さんは、北海道出身の国京（29）と「共犯者」を20年09月30日に結成。「M−1グランプリ」は昨年の3回戦進出が最高成績。お笑いのステージのほか、日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW極」などに出演していた。

松竹芸能は13日、公式サイトで「弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました」と発表。「あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、いまだ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております。原因につきましては現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものとうかがっております」と記されている。