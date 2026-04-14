発した言葉は厳しいが……。

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打たれた自分への怒りでベンチを殴り、左手を痛めて戦線離脱したソフトバンクの守護神・杉山一樹（28）。13日、「左手第5中手骨骨幹部骨折」と判明し、手術。競技復帰まで1〜2カ月という。

守護神のまさかの愚行に、小久保監督は「信頼を築くのはコツコツ地道な作業だが、崩すのは一瞬。一から作り直し」と、一刀両断。グラウンド内での選手の立ち居振る舞いに厳しく、かつて本紙がインタビューした際も、「グラウンドは道場であり、つまり『道』なんです」と語っていたほど。これではケガが癒えても、早々に昇格はさせてもらえなさそうだが……。

「いや、それはないでしょう」と、ある球団OBが続ける。

「小久保監督は厳しい人で、杉山の態度が悪かったのも事実。それでも小久保監督は彼の実力を高く評価している。厳しい言葉は指揮官なりのエールであり、『ちゃんと反省して、二度とやるなよ』くらいの意味合いでしょう。骨折といっても利き手ではない。早ければファームでの調整登板を含め、最短1カ月ほどで一軍に合流するのではないか。懲罰で当面は二軍幽閉なんてことはしませんよ」

昨季はパ最多の31セーブでタイトルを獲得したが、今季は0勝1敗4S、防御率9.00とピリッとせず。勝利の方程式を担っていた松本裕とヘルナンデスも調子が上がらず、オスナは抑え起用限定の契約が足かせとなり、扱いが難しい。その意味では、リリーフ陣が盤石ではないため、実績のある杉山の復調を誰よりも待ち望んでいるのが小久保監督だ。

回復具合によっては早期復帰もありそうだ。

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ところで、杉山はどのような人物なのか。実際にキレやすいのか。球団周辺に話を聞くと、入団当初から制球難だけでなく心のコントロールにも課題があると言われていたようだ。いったいどういうことか。その「二重人格」とも評される素顔とは──。●関連記事 【もっと読む】杉山一樹は情緒に難あり…「冷静沈着」と「激情」の二重人格 では、それらについて詳しく報じている。