【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１３日、イランの港湾や沿岸部への船舶の出入りを阻止する封鎖措置を米東部時間１３日午前１０時（日本時間同日午後１１時）に開始したと記者団に明らかにした。

イラン海軍が米海軍の艦艇に近づくなどすれば、「即座に排除する」とＳＮＳで警告した。イランは海峡を「完全に支配している」と主張しており、緊張が高まっている。

トランプ氏はホワイトハウスで記者団に、「イランが世界を脅したり恐喝したりすることは許さない」と述べ、世界のエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡をイランが事実上封鎖していることを改めて非難した。

米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは１３日、１５隻以上の米軍艦艇が封鎖のためにホルムズ海峡の周辺に展開中だと報じた。

封鎖開始の直前、米中央軍は地域の船舶に対し、イランを出港する船舶は通過阻止や進路変更、拿捕（だほ）を行うと通告した。イランに寄港しない船舶は自由に航行できるが、密輸品の有無の捜索を受ける可能性があるとしている。

一方、イラン国営テレビ傘下のプレスＴＶは１３日、国防軍需省報道官が、「世界のエネルギー安全保障の危機と不安定さを更に深刻化させるだけだ」と述べ、米国による封鎖措置を批判した。報道官は、イランが海峡を完全に支配していると主張した上で、「米国や外国軍によるいかなる干渉や侵略も許さない」と強調した。精鋭軍事組織「革命防衛隊」の報道官も、「戦争が続くなら、敵が対抗する能力を持たない新たな戦術を披露する」として、けん制した。