「投手陣の怪我が多すぎてヒヤヒヤ…」TJ手術から“復活”の右腕に期待「どういう使い方するか分からんけど楽しみ」ド軍投手陣の救世主になれるか
ハートがメジャーに昇格した(C)Getty Images
ドジャースは現地時間4月13日、ベン・カスパリアスが右肩の炎症で負傷者リスト（IL）入りしたことを発表。代わりにカイル・ハートが昇格した。カスパリアスは今季5試合で0勝1敗、防御率9.64の成績だった。
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27歳右腕のハートは2024年にトミー・ジョン手術を受けた影響で、昨季はメジャー登板がなく全休し、今季復活をかける。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「復帰後の2026年スプリングトレーニングでドジャースの一員として力強い投球を見せた。カクタス・リーグでは7.1イニングを投げ、12奪三振を記録している」と伝えており、ハートは、故障者の多いドジャース投手陣の救世主となれるだろうか。
SNS上のファンからは「遂にハート来ましたか！！ どういう使い方するか分からんけど楽しみ」「今年のドジャース、投手陣の怪我が多すぎてヒヤヒヤしますね」「ハートがしっかり投げてくれるといいね」といったコメントが寄せられた。
ドジャースは左腕のブレイク・スネルなど多くの投手陣がIL入り。野手でもムーキー・ベッツが右脇腹の負傷で離脱している。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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