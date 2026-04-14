BTS、新曲『SWIM』が米ビルボード「ホット100」で3週連続トップ5入り！世界的ヒット証明

BTSが、再びアメリカのビルボードチャートを席巻している。

「ビルボード200」で3週連続1位を記録したのに続き、「ホット100」でも3週連続でトップ5入りを果たした。

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4月14日、アメリカの音楽専門メディアBillboardが公式サイトに掲載したチャート予告記事によると、BTSの新曲『SWIM』はメインソングチャート「ホット100」（4月18日付）で5位にチャートインした。

同曲は4月4日付チャートで1位を記録した後、3週連続でトップ5を維持し、グローバル音楽市場でロングヒットを続けている。

『SWIM』は「グローバル200」「グローバル（米国除く）」「デジタルソングセールス」チャートでいずれも3週連続1位を獲得した。アメリカのエンターテインメント産業データ調査会社ルミネイトによると、『SWIM』は「グローバル200」（集計期間：4月3日〜4月9日）で8330万ストリーミング、4万4000ダウンロードを記録し首位に立った。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

収録曲の活躍も際立っている。『Body to Body』は「グローバル200」で7位を記録。「グローバル（米国除く）」では、1位の『SWIM』を筆頭に『Body to Body』（4位）、『2.0』（5位）、『Hooligan』（7位）まで計4曲がトップ10入りし、アルバム全体にわたる高い人気を証明した。

アルバム『ARIRANG』はメインアルバムチャート「ビルボード200」で3週連続1位を守り、韓国アーティストとして初かつ最長記録を打ち立てた。グループのアルバムが同チャートで3週連続1位を記録したのは2012年以降初となる。

『ARIRANG』は2014年12月にビルボードのユニット集計が導入されて以降、グループ作品として最高となる64万1000アルバムユニットを記録し、4月4日付チャートで1位に初登場した。

発売初週の純アルバム売上（フィジカルおよびデジタル購入量）は、過去10年以上に発表されたグループ作品の中で最多を記録。SEAユニット（ストリーミング換算売上）もBTSの歴代作品の中で最高の週間ストリーミング記録を更新した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

BTSはグローバル音源ストリーミングプラットフォームSpotifyの最新週間チャート（集計期間：4月3日〜4月9日）「ウィークリートップアルバム」と「ウィークリートップソング」でも3週連続1位を維持。特に『SWIM』は「デイリートップソング・グローバル」（3月20日〜4月12日）で24日連続1位を記録し、世界的ヒット曲としての存在感を強めている。

『ARIRANG』の影響力はアメリカにとどまらず、アジア、ヨーロッパ、オセアニアなど世界各地に拡大している。日本のオリコンでは「週間デジタルアルバムランキング」「週間合算アルバムランキング」（4月13日付／集計期間：3月30日〜4月5日）でそれぞれ2位、「週間アルバムランキング」では3位を記録した。

ヨーロッパでの勢いも続いている。『SWIM』はドイツ公式音楽チャート「トップ100アルバム」（4月10日付）で再び1位を獲得し、『ARIRANG』はイギリスのオフィシャルチャート（4月10日〜4月16日付）の「オフィシャルアルバムトップ100」で5位を記録し、3週連続で上位圏をキープした。

さらにフランス音楽産業協会（SNEP）の「トップアルバム」（集計期間：4月3日〜4月9日）とオーストラリアARIA「トップ50アルバム」（4月13日付）でもそれぞれ2位に入り、世界的な人気を維持している。

BTSは4月9日および11〜12日に高陽総合運動場メインスタジアムで「BTS WORLD TOUR『ARIRANG』」の幕を開け、17〜18日の日本公演を皮切りに北米、ヨーロッパ、南米、アジア各地でツアーを続ける予定だ。

さらに6月12〜13日には、約3年8カ月ぶりに釜山アジアド主競技場での公演も控えている。

（記事提供＝OSEN）