【プラレール 銀河鉄道999 999号】 7月18日 発売予定 価格：7,700円

タカラトミーは、鉄道玩具「プラレール 銀河鉄道999 999号」を7月18日に発売する。価格は7,700円。

本商品はアニメ「銀河鉄道999」より銀河特急「999号」をプラレールで再現したもの。先頭車（動力車）、炭水車、客車の3両編成で、連結・切り離しが可能。劇中のデザインが再現され、先頭車（動力車）は電動走行時にヘッドライトが光る。

鉄郎、メーテル、車掌のプラキッズ3体が付属し、客車にプラキッズの乗せ降ろしが可能で、アニメのシーン再現ができる。なお、車掌（プラキッズ）は展望デッキ部にしか乗せられない。

さらに、アニメ劇中シーンの再現に特化した、ディスプレイ用の999橋脚、各種レールが付属。銀河へ旅立つシーンを再現することができる。

１スピード・スイッチOFFで手転がし遊びも楽しめる。

(C) ＴＯＭＹ

(C)松本零士／零時社・東映アニメーション

※ディスプレイレールでは走行できません。

※レールは別売りの「R-01直線レール」等とも繋げることができます。