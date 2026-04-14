BANDAI SPIRITS、「第64回 静岡ホビーショー」に今年も出展！ ガンプラや30MLの新商品を展示予定
【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要
BANDAI SPIRITSは、5月13日より開催されるイベント「第64回 静岡ホビーショー」に出展することを発表した。
同社公式Xアカウント「BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS）」にて本内容を発表しており、ガンプラや30 MINUTES LABELを始めとした新商品の展示を行なうことを伝えているほか、イベントティザーサイトも開設している。
なお本イベントに参加するには、別途来場予約の申し込みが必要となっているが、一般公開日に関しては既に定員に達したため受付が終了している。
イベント出展情報✨- BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) April 14, 2026
第64回静岡ホビーショーに今年も出展します📢
ガンプラや30 MINUTES LABELを始めとした新商品の展示も盛りだくさん！
BANDAI SPIRITSブースに是非お立ち寄りください🎉
▼イベントティザーサイト開設https://t.co/g1jQ4QxJp5… pic.twitter.com/i6yaJNFt1i