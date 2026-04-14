SABONの母の日ギフト♡フラワー付き限定キットで感謝を届ける

大切なお母さまへ、心からの「ありがとう」を贈りたい方に♡SABONから、香りと花を組み合わせた母の日限定ギフトが登場しました。ボディケアアイテムとフラワーブーケをセットにした特別なキットは、癒しと華やかさを同時に届けてくれる魅力的なアイテム。贈る人も贈られる人も幸せな気持ちになれる、心温まるギフトをチェックしてみてください♪

贅沢なスペシャルキット♡

「アレンジメントフラワーキット スペシャル デリケート・ジャスミン」は11,000円（税込）。

ハイドレイティングシャワーオイル500mLとボディスクラブ320gに、フラワーブーケやハートスプーンを組み合わせた豪華セットです。

2026年4月16日（木）より予約開始。日常を特別なケアタイムへと導いてくれる贅沢な内容です。

光をまとうような輝き♡ISSEY MIYAKE PARFUMSの新作フレグランス

選べるギフトキット♡

SABON「アレンジメントフラワーキット グリーン・ローズ」

SABON「アレンジメントフラワーキット デリケート・ジャスミン」

「アレンジメントフラワーキット」は各6,930円（税込）で、デリケート・ジャスミンとグリーン・ローズの2種類展開。

内容はシャワーオイル300mL、ボディスクラブ60g、フラワーブーケ。

さらに「アレンジメントフラワーキット ミニ」は4,290円（税込）で、シャワーオイル100mLとブーケがセット。LINEギフト限定デザインも魅力です。

ギフトにぴったりの理由

SABONのアイテムは、自然由来成分や華やかな香り、心地よいテクスチャーが特徴。忙しい毎日を送る女性に、リラックスできるひとときを届けてくれます。

フラワーブーケ付きのデザインは見た目にも華やかで、母の日だけでなく特別な日の贈り物にもおすすめです。

想いを伝える特別ギフト

SABONの母の日ギフトは、香りとケア、そして花の美しさを一度に楽しめる特別なセット♡日頃の感謝をやさしく伝えられるアイテムとして、多くの方に選ばれています。

今年は少し贅沢なギフトで、大切な人に癒しの時間を届けてみてください♪